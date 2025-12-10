El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no levantó las sanciones existentes contra Rusia, sino que además las reforzó, afirmó hoy el canciller del país eslavo, Serguéi Lavrov, ante el Consejo de la Federación.

El diplomático recordó este miércoles a los miembros del Consejo de la Federación, (cámara alta del parlamento ruso) que Trump también acusó a su predecesor, Joe Biden, de socavar la confianza en el dólar y «empujar a los países Brics a buscar plataformas de pago alternativas».

Lavrov señaló que Biden no es el único responsable de la difícil situación internacional, y que la situación actual es consecuencia de las políticas continuas del actual jefe de la Casa Blanca.

Según el ministro, Rusia ha insistido repetidamente en que la presión de las sanciones solo estimula la búsqueda de nuevas soluciones.

En noviembre pasado, Trump anunció que Washington estaba preparando nuevas medidas duras y restrictivas contra Rusia.

Estados Unidos ya había ampliado las sanciones contra ciudadanos rusos y varias empresas extranjeras con el pretexto de combatir la ciberdelincuencia. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, amenazó a Rusia con imponer mayores sanciones por su «intransigencia».

