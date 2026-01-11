Destaca impronta de Celia Sánchez Manduley en la historia de Cuba

Hoy 11 de enero se conmemora el aniversario CUARENTA y SIETE de la desaparición física de Celia Sánchez Manduley, una de las figuras más emblemáticas de la Revolución Cubana. La Heroína de la Sierra y el Llano, como también se le conocía, desde sus inicios desempeñó un papel crucial en la organización y logística de la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. Su labor en la Sierra Maestra fue fundamental, no solo en la atención médica de los guerrilleros, sino también en la creación de una red de apoyo en las ciudades.