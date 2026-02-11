Cuba a juego crucial ante Colombia en Serie de las Américas de béisbol

Cuba se juega hoy su clasificación en el partido ante Caimanes de Barranquilla, aunque le quedaría una remota opción en caso de perder por cuarta vez en la Serie de las Américas Gran Caribe 2026 de béisbol. La selección dirigida por Germán Mesa enfrentará este miércoles, última jornada preliminar, a un elenco colombiano con el […]

FOTO: Agencia Cubana de Noticias

Cuba se juega hoy su clasificación en el partido ante Caimanes de Barranquilla, aunque le quedaría una remota opción en caso de perder por cuarta vez en la Serie de las Américas Gran Caribe 2026 de béisbol.

La selección dirigida por Germán Mesa enfrentará este miércoles, última jornada preliminar, a un elenco colombiano con el boleto a semifinal asegurado, pese a caer ayer por 5-11 ante los anfitriones Navegantes de Magallanes.

Los Caimanes suman tres victorias con dos derrotas y ocupan el tercer lugar en el ordenamiento, detrás del invicto Águilas Metropolitanas de Panamá (5-0) y los Navegantes (4-1).

Si los cubanos (2-3) logran el éxito ante los cafeteros aseguran el cupo automáticamente y desplazarían a sus víctimas del tercero puesto, por lo que les tocaría enfrentar al elenco local en el cruce, mientras los colombianos jugarían ante el equipo panameño.

No obstante, de fracasar ante los Caimanes, el elenco de la mayor de las Antillas debe esperar al desenlace del último choque del día, entre Magallanes y Cañones de Curazao, pues una victoria de estos últimos produciría un triple o hasta cuádruple empate.

De solo quedar con igual saldo que Leones de León de Nicaragua, ambos con 2-4, el boleto sería para los pinoleros, ganadores del choque entre ellos.

En el primer duelo de la fecha, la lógica apunta a que las Águilas panameñas concreten su tránsito invicto por el round robin, pero si sucede un éxito del club Daom argentino, este concluiría con balance de 2-4, lo mismo que podrían mostrar Cuba si pierde y Curazao de ganarle al cierre a los Navegantes.

La matemática reserva tres variantes de empate y Cuba solo saldría con el “premio gordo” si el abrazo fuera con nicaragüenses y curazoleños, pues como ninguno logró dominar a los otros dos, se aplicaría el TQB y según los cálculos del estadístico y anotador Ángel Iglesias, el elenco de Germán Mesa exhibe el mejor coeficiente.

Si sucediera un empate entre Cuba, Argentina y Nicaragua, estos últimos ganaron ambos juegos y se apropiarían del cupo a postemporada, e igualmente los nicas resultarían beneficiados de un 2-4 entre esos tres equipos más Curazao.

Al aplicar el primer criterio estipulado en el reglamento: los resultados entre ellos, Leones de León terminaría con 2-1 igual que los cubanos y entonces decide el choque bilateral.

La selección cubana acumula triunfos sobre Argentina por (10-0) y Curazao (14-12) y derrotas frente a Nicaragua (4-5), Venezuela (4-8) y Panamá (6-7), y su mejor opción para no quedar eliminados pasa por cazar Caimanes en el estadio de La Guaira.

