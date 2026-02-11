Consejo de Estado libera a delegados de funciones laborales

El Consejo de Estado de la República de Cuba aprobó hoy la liberación de las funciones laborales de un grupo de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, a fin de garantizar un contacto más permanente y efectivo con sus electores y atender de manera sistemática los planteamientos de la comunidad. Según publica el […]

El Consejo de Estado de la República de Cuba aprobó hoy la liberación de las funciones laborales de un grupo de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, a fin de garantizar un contacto más permanente y efectivo con sus electores y atender de manera sistemática los planteamientos de la comunidad.

Según publica el sitio oficial del Parlamento cubano, la medida, recogida en el Acuerdo No. 556-X, responde al complejo escenario económico, social y energético que atraviesa el país, agravado por la limitada disponibilidad de combustible, afectaciones al sistema electroenergético nacional y dificultades para asegurar servicios vitales, consecuencias de las recientes disposiciones del Gobierno de Estados Unidos.

Subraya la fuente que de acuerdo con lo establecido, los presidentes de las Asambleas Municipales evaluarán en cada territorio qué delegados podrán ser liberados temporalmente de sus responsabilidades habituales, al tiempo que aquellos que no resulten liberados deberán mantener, como hasta ahora, una relación estrecha con sus electores, especialmente en los días no laborables, promoviendo la participación comunitaria en la solución de los problemas locales.

Refiere la nota que el Acuerdo recuerda que la Constitución de la República, en su artículo 193, establece que los delegados cumplen el mandato conferido por sus electores en interés de la comunidad, y que la Ley No. 132 dispone el apoyo necesario de los órganos y entidades estatales para el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, la fuente subraya que se reconoce la experiencia acumulada por los delegados durante la pandemia de la COVID-19 y en situaciones climatológicas, donde su vínculo directo con el pueblo resultó determinante para la atención a la población.

El Consejo de Estado, explica el texto, orientó que los presidentes de las Asambleas Municipales mantengan informados a los delegados sobre las decisiones adoptadas para enfrentar la actual situación del país, y que estos, a su vez, actualicen a la población sobre las medidas en curso, recogiendo criterios y propuestas encaminadas a la solución de los planteamientos comunitarios.

El Acuerdo otorga un papel activo a los Consejos Populares en el control de las entidades de incidencia local y en el análisis sistemático de la atención a los planteamientos de los electores, con énfasis en temas sensibles como la producción de alimentos, la energía y el control de precios, precisa la publicación.

Las administraciones locales deberán contribuir activamente al cumplimiento de lo dispuesto, adoptando medidas pertinentes para lograr, aun en medio de las limitaciones de recursos, una mayor satisfacción de la población, además, el cumplimiento del Acuerdo será evaluado periódicamente por la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular y la Secretaría de la Asamblea Nacional, y será publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.