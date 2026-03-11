Reconocen esfuerzo y resultados de Medilip

De fructífero calificó Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, su intercambio, este martes, con trabajadores de la Empresa laboratorio de medicamentos líquidos orales y en polvo (Medilip), ubicada en Bayamo.

La principal dirigente de la provincia constató el esfuerzo, la seriedad y el sentido de pertenencia con que laboran en la mencionada industria, de vital importancia en la producción de fármacos, cuando son limitadas las importaciones y destacó el papel protagónico de sus jóvenes.

Meedilip destaca por ampliar, desde 2014, la producción de medicamentos de origen natural, a partir de extractos vegetales, como explicó el Máster en Ciencias Efrén Rodríguez Lora, director general de la entidad.

La institución tiene positivas experiencias en la elaboración a partir de propóleos y derivados de aloe vera (sábila), ajo y guayaba; jarabes de orégano, eucalipto, cañandonga, cebolla y caña santa; melito de vitamina C; champús y repelentes contra mosquitos, y este año incluirán preparados a partir de la morera.

Fundada el 15 de noviembre de 1999, la Empresa está especializada en la producción de medicamentos líquidos orales, como suspensiones, soluciones, emulsiones y polvos, y está adscrita al grupo empresarial BioCubaFarma.

La Demajagua