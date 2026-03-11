Beneficiado con estaciones de carga eléctrica personal de Salud en Granma

Elisa Ortiz Vázquez, directora de Higiene y Epidemiología en este municipio granmense, es uno de los trabajadores del sector de la Salud beneficiados con estaciones de carga eléctrica.

Aunque al salir a la calle para ir a trabajar, o por cualquier otro motivo, tenga que llevar sombrilla o gorra, la cubana Ortiz Vázquez confesó que ahora la hacen feliz los días soleados.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias aseguró que su motivación especial para aplaudir ver brillar el astro rey es tener en su hogar, desde mediados de febrero reciente, una estación de energía portátil (EEP) de mil 200 watts de potencia, alimentada por paneles solares.

Consideró su inclusión en la decena de trabajadores de Salud Pública favorecidos en el mencionado territorio costero con la asignación de EEP, un reconocimiento a los más de 30 años de labor en el sector.

Los otros compañeros nuestros que adquirieron esos equipos también agradecen haber tenido esa posibilidad, porque les permite mantener energizadas sus viviendas en caso de apagón, declaró Osquel Acuña Labrada, director municipal de Salud Pública.

Ángel Suárez Vázquez, subdirector de aseguramiento de la Dirección provincial de Salud Pública en Granma, refirió que de los tres centenares de EEP asignadas a personal del organismo, solo faltan dos por ser adquiridas y montadas.

Personal de Educación, Educación Superior y Héroes del Trabajo de la República de Cuba también recibieron el derecho a adquirir las estaciones portátiles.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.