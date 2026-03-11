Ayuntamiento de Turín aprobó resolución sobre ayuda solidaria a Cuba

El ayuntamiento de la ciudad italiana de Turín aprobó una resolución que condena el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y demanda implementar proyectos concretos de ayuda a la población de la nación caribeña, señala hoy un reporte.

Una nota divulgada en el sitio oficial del gobierno local de esa urbe, capital de la norteña región de Piamonte, informa que esa iniciativa, presentada por los concejales Claudio Cerrato y María Grazia Grippo, del Partido Democrático (PD), denuncia los graves efectos de las presiones del gobierno norteamericano contra la isla.

El documento expresa la “preocupación por las consecuencias del bloqueo petrolero impuesto a Cuba” a partir de la firma el pasado 29 de enero, por el presidente estadounidense, Donald Trump, de una orden ejecutiva dirigida a tratar de impedir la entrada de combustible a ese país, para provocar una “crisis energética y humanitaria”.

Se recuerda en el mismo la solidaridad que une a Turín con Cuba, en particular la contribución que brindaron en el año 2020 especialistas de la nación antillana, miembros de la Brigada Médica Henry Reeve, al pueblo de esa ciudad italiana, durante los momentos más críticos de la pandemia de Covid-19.

El pueblo cubano “sufre las dramáticas consecuencias de un prolongado bloqueo económico, comercial y financiero, recientemente endurecido por esas nuevas medidas restrictivas, que prácticamente han eliminado el suministro de petróleo”, apunta el texto aprobado por el gobierno turinés, resalta un análisis publicado en el diario La Repubblica.

“Esta escasez energética está paralizando los servicios esenciales, impactando gravemente la distribución de alimentos, el suministro de agua y, sobre todo, el funcionamiento de los centros de salud, poniendo en grave riesgo a los segmentos más vulnerables de la población”, agrega.

Se exhorta a las autoridades locales turinesas, en estrecha colaboración con el Departamento de Protección Civil y las organizaciones humanitarias, “a evaluar la posibilidad de implementar iniciativas concretas de ayuda, como la recolección de medicamentos y artículos de primera necesidad”.

Además, se insta al Gobierno de Italia a reiterar, en todos los foros internacionales, su oposición al bloqueo, que afecta los derechos fundamentales de la población civil, y a promover en su lugar el restablecimiento de canales de cooperación.

También se solicita que se informe al Parlamento italiano sobre la situación actual en Cuba, “para que la gravedad de la crisis pueda finalmente recibir el espacio necesario en un debate institucional transparente y profundo”.

Esta iniciativa se suma a otras muchas que impulsan en Italia diversas organizaciones, entre ellas la denominada “Energía para la Vida”, copatrocinada por la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, la Asociación de Promoción Social ARCI, la Confederación General Italiana del Trabajo y la Asociación Nacional de Partisanos de Italia.

Se incluye la campaña “Un Medicamento para Cuba”, promovida por la Unión Sindical de Base (USB), uno de los mayores gremios italianos, dirigida a apoyar la salud pública en esa nación.

