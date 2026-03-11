Boxeadores cubanos en México para clasificatorio centroamericano

Una comitiva de 14 boxeadores cubanos participarán en el torneo clasificatorio de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que arrancará hoy en México.



Antes de partir a suelo mexicano el comisionado nacional de boxeo, Robinson Poll, declaró al diario digital Jit que el equipo se encuentra muy bien para enfrentar este evento, que repartirá 126 plazas en total, en las 14 divisiones convocadas.

Serán 11 cupos en 51, 60 y 65 kilos, nueve en 70 y siete en 80, 90 y más de 90 en el caso de los hombres, y 11 en 51, 54 y 57, nueve en 60 y siete en 65, 70 y 75 kilos para las damas.

Los varones serán Saidel Horta (60 kilogramos), Erislandy Álvarez (65), Julio César La Cruz (90), Alejandro Claro (51), Keylor García (80), Yunier Zorsano (70) y Fernando Arzola (más de 90).

En tanto, las chicas que buscarán sus pases serán Dayira Mesa (70), Yoana Rodríguez (75), Magda Massó (57 kg), Yailena Palomo (51), Carisney García (54), Melissa Millares (60) y Erlis Cobas (65).

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959