Dotados con kits fotovoltaicos hogares maternos de Granma

Los 14 Hogares Maternos existentes en Granma, provincia en la parte sur oriental de Cuba, fueron equipados en días recientes con sistemas fotovoltaicos (SFV) de 2 kilowatt (kW) de potencia.

Esos equipos garantizan que en caso de faltarles la electricidad a las instalaciones mencionadas, dispongan de energía para dar la debida atención a las embarazadas que en ellas se encuentran, iluminación y empleo de ventiladores.

Tal protección repercute de manera favorable en los esfuerzos permanentes del Programa de Atención Materno Infantil para tener baja la mortalidad de recién nacidos y de sus madres.

Con similar equipamiento fueron favorecidos los ocho Hogares de Ancianos y cuerpos de guardia de los 28 policlínicos con qe cuenta dicha provincia, declaró el ingeniero Ángel Suárez Vázquez, director de la Unidad de Aseguramiento a la Salud en Granma.

En total 83 centros asistenciales granmenses son protegidos con SFV de 2 kW, entre estos algunos hospitales municipales y laboratorios, añadió Suárez Vázquez.

Realizan el montaje de los sistemas referidos personal de la Empresa Eléctrica y filial de Copextel locales.

Radio Bayamo