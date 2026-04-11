Dotados con kits fotovoltaicos hogares maternos de Granma

Esos equipos garantizan que en caso de faltarles la electricidad a las instalaciones mencionadas, dispongan de energía para dar la debida atención a las embarazadas que en ellas se encuentran, iluminación y empleo de ventiladores.
Tal protección repercute de manera favorable en los esfuerzos permanentes del Programa de Atención Materno Infantil para tener baja la mortalidad de recién nacidos y de sus madres.
Con similar equipamiento fueron favorecidos los ocho Hogares de Ancianos y cuerpos de guardia de los 28 policlínicos con qe cuenta dicha provincia, declaró el ingeniero Ángel Suárez Vázquez, director de la Unidad de Aseguramiento a la Salud en Granma.
En total 83 centros asistenciales granmenses son protegidos con SFV de 2 kW, entre estos algunos hospitales municipales y laboratorios, añadió Suárez Vázquez.
Realizan el montaje de los sistemas referidos personal de la Empresa Eléctrica y filial de Copextel locales.