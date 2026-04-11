¿Europa sin alas?: El riesgo de quedarse sin combustible de aviación se cierne sobre el Viejo Continente

La guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz, la arteria más vital del comercio energético mundial, han comenzado a generar estragos y ahora amenazan con dejar Europa sin combustible de aviación.

Según fuentes de la Unión Europea (UE) consultadas por el diario italiano Corriere della Sera, se prevé que las reservas actuales de combustible de aviación se agoten en mayo y no todos los países cuentan con reservas estratégicas suficientes para mantener aviones en el aire en plena temporada alta.

Así, solo dos naciones dispondrían de queroseno de emergencia para 90 días, mientras que la mayoría no resistiría más de 30 días y algunas incluso se quedarían sin combustible en menos de 10 días. En Italia, tienen reservas para resistir entre 30 y 60 días.

Otra preocupación es que las refinerías europeas no dan abasto y no será posible que aumenten la producción durante el verano.

Una de las personas citadas criticó a la UE por desatender la amenaza de escasez de combustible de aviación.

“No parece haber un sentido de la urgencia en Bruselas, ni siquiera una pizca de dirección clara”, señaló, agregando que se ha dicho que “las reservas estratégicas eran significativas, pero solo una pequeña parte está dedicada al combustible de aviación”.

Europa importa del golfo Pérsico el 43 % de sus necesidades anuales de combustible de aviación. En el contexto actual, podría recurrir a EE.UU. “Pero habrá que ver a qué precio y en qué condiciones”, dijeron las fuentes. “Europa debe pensar en un plan que tenga en cuenta posibles medidas de mitigación y que tenga claro cómo debe repartirse el queroseno entre los países”, concluyeron.

Cubadebate