Convocan en Cuba a concursos sobre seguridad alimentaria

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la Organización de las Naciones Unidas, lanzó en Cuba tres concursos que promueven, desde las manifestaciones artísticas, la reflexión sobre la seguridad alimentaria y la nutrición.

Las convocatorias, abiertas a personas de todas las edades residentes en el país, incluyen los certámenes de fotografía creativa Miradas que alimentan, el de artes visuales orientado a niños PMA en Acción y otro dirigido a artistas de la plástica.

Etienne Labande, representante del organismo en la isla, explicó en exclusiva a la ACN que estas iniciativas permiten a la población expresarse sobre temas esenciales a través del arte, el cual se erige como un canal de diálogo que complementa la enseñanza formal y genera un impacto directo en las comunidades.

Entre las propuestas destacó el concurso nacional infantil, una iniciativa con más de dos décadas que invita a niños y adolescentes a opinar y contribuir a un necesario debate social a partir de sus creaciones, puntualizó Labande.

En esta ocasión, el tema central de PMA en Acción está dedicado a representar, mediante el dibujo, la escultura o el arte digital, cómo la nutrición saludable acompaña al ser humano en todas las etapas de su existencia.

Danilo Vega, subdirector técnico-artístico del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, destacó que para los adultos se mantiene la convocatoria de artes plásticas que, tras el éxito de su edición anterior, abre a un mayor número de participantes y amplía el abanico de manifestaciones como la pintura, el grabado y la escultura.

Con énfasis en la importancia de una nutrición adecuada y en sus vínculos con la cultura, el bienestar y la vida comunitaria, cada creador podrá presentar hasta dos obras originales, de las cuales las tres ganadoras y las 12 mejores serán expuestas.

Dedicada a divulgar fotos inéditas que reflejen desafíos del desarrollo sostenible y la seguridad nutricional en el contexto cubano, la segunda edición de Miradas que alimentan cuenta con tres categorías que incluyen retratos de personas y comunidades, su relación con la conservación del medioambiente y procesos exitosos con el empleo de la innovación científica.

Un requisito indispensable es que las imágenes no hayan sido generadas ni modificadas con inteligencia artificial, y las finalistas serán exhibidas en septiembre en la Fundación Ludwig de Cuba.

Para la realización de estos eventos, el organismo cuenta con el respaldo de instituciones culturales y académicas como el Museo Nacional de Bellas Artes, la Fototeca de Cuba, la Universidad de las Artes y la Academia San Alejandro.

Presente en el país desde 1963, tras el paso del huracán Flora, el PMA trabaja en el fortalecimiento de los sistemas nutricionales, la resiliencia ante impactos climáticos y la protección social, mediante proyectos y eventos que refuerzan el compromiso de sensibilizar a la población sobre hábitos de vida saludables.

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