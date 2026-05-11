Cumplirá Campismo Popular 45 aniversario

De las primeras tiendas de campaña levantadas en solo 42 días por la juventud cubana en 1981, a las actuales cabañas de concreto con ofertas recreativas diversificadas, Campismo Popular arribará a su 45 aniversario, este 16 de mayo, inmersos en un proceso de transformación digital y modernización de sus servicios.

Por /

   La campaña “Naturaleza en Revolución” sintetiza ese espíritu de cambio constante que, según explicó Daryll Pírez Álvarez, vicepresidente de la OSDE, busca atemperarse a los momentos actuales, trabajar por la calidad del servicio y garantizar que el pueblo se sienta feliz en las instalaciones, sin renunciar a la esencia fundacional de las fogatas, la caldosa y los juegos tradicionales.

   Como testimonio vivo de aquellos orígenes se conservan tres instalaciones pioneras que este año cumplen también 45 años: Cueva de los Portales y Salto de los Portales, en Pinar del Río, y una tercera en la provincia de Artemisa, señaló el directivo.

   “Campismo es una organización en revolución, en constante cambio”, subrayó, al referirse a la incursión en nuevos mercados, la incorporación del comercio electrónico y el impulso a la transformación digital, pilares de la estrategia actual.

   La celebración, dedicada al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio y a los jóvenes que dieron vida al proyecto, ratificará un campismo popular soberano y sostenible que mantiene intacto el legado fundacional del líder histórico de la Revolución cubana.

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio