Cumplirá Campismo Popular 45 aniversario

De las primeras tiendas de campaña levantadas en solo 42 días por la juventud cubana en 1981, a las actuales cabañas de concreto con ofertas recreativas diversificadas, Campismo Popular arribará a su 45 aniversario, este 16 de mayo, inmersos en un proceso de transformación digital y modernización de sus servicios.

La campaña “Naturaleza en Revolución” sintetiza ese espíritu de cambio constante que, según explicó Daryll Pírez Álvarez, vicepresidente de la OSDE, busca atemperarse a los momentos actuales, trabajar por la calidad del servicio y garantizar que el pueblo se sienta feliz en las instalaciones, sin renunciar a la esencia fundacional de las fogatas, la caldosa y los juegos tradicionales.

Como testimonio vivo de aquellos orígenes se conservan tres instalaciones pioneras que este año cumplen también 45 años: Cueva de los Portales y Salto de los Portales, en Pinar del Río, y una tercera en la provincia de Artemisa, señaló el directivo.

“Campismo es una organización en revolución, en constante cambio”, subrayó, al referirse a la incursión en nuevos mercados, la incorporación del comercio electrónico y el impulso a la transformación digital, pilares de la estrategia actual.

La celebración, dedicada al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio y a los jóvenes que dieron vida al proyecto, ratificará un campismo popular soberano y sostenible que mantiene intacto el legado fundacional del líder histórico de la Revolución cubana.

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