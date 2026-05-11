Plata para dúo playero Gómez-Veranes en parada de Norceca en Dominicana 

El dúo playero cubano de Damián Gómez y Eblis Veranes terminó hoy con medalla de plata, al perder 1-2 ante la dupla de México Antonio Lares-Carlos Andrés Ayala, en la final del torneo masculino de la segunda parada del Tour de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca) de República Dominicana.

Según el sitio www.norceca.net, Gómez y Veranes cayeron este domingo en el primer set, 17-21, reaccionaron en el segundo (21-11), pero cedieron en el tercero (7-15), resultado con el que los mexicanos les rompieron el invicto.

En semifinales, los cubanos vencieron 2-0 (21-19 y 21-17) al binomio de Estados Unidos, Charles Siragusa y Rowdy Lennon, que logró el bronce con victoria de 2-0 (24-22 y 21-18) ante los mexicanos Miguel Sarabia y Jotman Osuna.

Gómez y Veranes completaron el sábado su camino sin reveses en la fase de grupos, por el D, con triunfos frente a las duplas de Honduras Vigil-Serrano, con pizarra de 2-0 (21-9 y 21-3) y la de El Salvador Gabo-R. Vargas, 2-0 (21-19 y 21-13).

El debut triunfal fue con victoria de 2-0 (21-16 y 21-19) ante la costarricense Araya-Grant, y después derrotó 2-0 (21-14 y 21-19) a la dominicana Jesús-Martinez.

Por su parte, el binomio femenino de Kailin Garrido y Maykelin Drik concluyó en el noveno lugar, al superar 2-1 (18-21, 21-11 y 15-11) a las canadienses Anna Prokofieva y Claire Crossfield.

El sábado dividieron honores, al caer primero 0-2 (18-21 y 18-21) contra las dominicanas Paniagua-Cleto y superar luego en el comienzo de la lucha por los puestos de nueve al 12 a las dominicanas Zoe-Reyes, 2-0 (21-10 y 21-19).

En la jornada del viernes, derrotaron 2-0 (21-6 y 21-9) a los salvadoreños Tunes-Vargas, pero después perdieron 1-2 (21-19, 19-21 y 15-13) contra los mexicanos Torres-Flores.

Las medallas de oro, plata y bronce del torneo femenino fueron para duplas de República Dominicana, Canadá y México, respectivamente.

Por escenario tienen las arenas de la playa de Güibia, de Santo Domingo, con la participación de duplas de 13 países en busca de uno de los siete cupos restantes para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Al igual que todas las parejas, los cubanos tratarán de sumar puntos para el ranking con vistas a lograr su participación en el Clasificatorio Olímpico en Puerto Rico, con fecha de cierre este último el 31 de agosto.

Son 16 parejas en el masculino y el femenino, y abrieron la fase de grupos el viernes último con vistas a asegurar su lugar en la ronda eliminatoria.

En las arenas de la Escuela Nacional de Voleibol, en esta capital, Gómez-Veranes, sustitutos de los olimpicos Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo -solicitaron la baja del equipo nacional-, y Garrido-Drik dieron los toques finales para asumir este primer compromiso del año.

Es el primer torneo para ambas duplas de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del verano próximo en Santo Domingo 2026, a la que le seguirá la tercera parada de México, del 21 al 25 venideros, a la que se suman otras.

Como ya es habitual, Cuba, con escenario en Varadero, acogerá dos, del 3 al 7 de junio, y del 1 al 5 de julio, según el calendario publicado en el sitio www.norceca.net.

El torneo de voleibol de playa de la cita multideportiva dominicana será del 25 al 31 de julio, y ya los dos binomios tienen segura su presencia, mientras que deberán asistir al clasificatorio olímpico para los Juegos de Los Ángeles 2028, previsto para efectuarse en Puerto Rico, del 4 al 9 de noviembre.

Las otras paradas del Circuito de Norceca son en Costa Rica, del 16 al 20 de abril, Nicaragua (14-16 mayo), El Salvador (28 de mayo-1 de junio), República Dominicana (18-22 de junio), México (pendiente de fecha), Honduras (9-13 de julio) y El Salvador (13-17 de julio).

Cuba ya conoce sus rivales y grupos para la fase de preliminares de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, certamen que contará con la participación de 22 duplas distribuidas en cuatro apartados.

El sitio oficial de la justa multidisciplinaria dominicana anuncia que las parejas cubanas aparecen en las llaves D y B, masculina (m) y femenina (f), respectivamente, con comienzo competitivo del 25 de julio al 29.

Además de las representaciones de la mayor de las Antillas, estarán en acción las de los hombres de Antigua y Barbudas, Belice, Trinidad y Tobago, Martinica y El Salvador, mientras que en las de mujeres se presentarán Islas Caimán, Costa Rica, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

Por lo establecido, los dos primeros lugares de cada segmento avanzarán hasta el momento a los cuartos de final, etapa prevista para efectuarse el 30, y la semifinal y final el 31.

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