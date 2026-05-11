Inicia en Granma Semana Nacional de Protección Contra Incendios

En Granma como en toda Cuba inició la Semana Nacional de Protección Contra Incendios. La jornada tiene como objetivo, elevar la cultura en la prevención y enfrentamiento a los siniestros. En este territorio suroriental más de una decena de actividades se desarrollarán en saludo a la fecha.

Con el objetivo de elevar la cultura de cada ciudadano en aras de prevenir y enfrentar siniestros se desarrolla en Cuba la Semana Nacional de protección contra incendios.

En la provincia de Granma, la actividad contó con la presencia de autoridades, integrantes del cuerpo de bomberos y bayameses.

En el acto se reconoció el trabajo de la división territorial ETECSA Granma, la Comercializadora de tabaco en rama y laboratorios farmacéuticos, líquidos orales Medilip, entidades que destacan por sus acciones preventivas contra incendios.

Medilip recibió además la condición proeza laboral y Colectivo Vanguardia Nacional por los resultados en el último año.

Presidieron la cita Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora y el Teniente Coronel Orestes López Álvarez, Jefe del Cuerpo de Bomberos en la provincia.

Orestes López Álvarez detalló que del 11 al 17 de mayo se desarrollarán talleres, conferencias, círculos de interés con niños y adolescentes y ejercicios prácticos en comunidades. Agregó además que este 12 de mayo se otorgarán los premios del concurso “Bombero Soy” y como colofón de la jornada se homenajearán a bomberos caídos en el cumplimiento del deber.

En Granma la Semana Nacional contra incendios será espacio para honrar el compromiso de más de un centenar de bomberos. Hombres y mujeres que cada día arriesgan su existencia en aras de salvaguardar bienes y vidas de quienes lo precisen.

Cheila Aguilera Riquenes