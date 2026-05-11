Marck, la carrera más linda y difícil de Arlenis

Casi tres lustros después, resulta imposible no relacionarla con los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y con aquel triunfo que asombró al mundo del ciclismo, cuando apenas era una jovencita de 18 años.

Cómo olvidar aquella mañana de octubre, cuando asumió en solitario una escapada -a falta de vuelta y media para el final- por las calles de la urbe mexicana, y luego cruzó la meta primero que todas sus rivales, a pesar del tremendo cansancio que develaba su rostro.

Esa sonada victoria que trascendió, además, por ser la única vez que un país copó el podio de la ruta femenina en esas citas, el nombre de Arlenis Sierra Cañadilla comenzó a sonar con fuerza.

De todas formas, la granmense ya se erigía entre las pedalistas más talentosas de su generación, pero la victoria en Guadalajara, aunque bienvenida, también la sorprendió, como lo aseguró después a varios medios de prensa.

LA LLEGADA DE MARCK

Después de algunos años codeándose con lo que más vale y brilla de su especialidad, Arlenis encara el reto más largo de su vida, el de ser madre: “Me siento como si hubiera ganado un oro olímpico”, expresó, el 12 de marzo de 2025, una semana tras dar a luz a Marck Marcos Sierra.

“Marck ha sido la carrera más linda y lo mejor que me ha podido pasar; es difícil, pero lindo a la vez”, aseguró en exclusiva a La Demajagua, desde España, donde radica su club Movistar Team.

“Ahora no está conmigo, me lo cuida mi mamá, pero cuando viene su padre me ayuda a cuidarlo, sobre todo, para poder competir”, revela.

Arlenis reconoce que la maternidad no es un proceso fácil, mucho más para ella, que pasa mucho tiempo alejada de su familia y de Cuba, a pesar del incondicional apoyo de su esposo Leandro Marcos.

“Lidiar con las dos cosas se hace complicado, pero uno se adapta”, asevera, como queriendo afirmar que ya cogió el ritmo, luego de madrugadas sin pegar un ojo, cambiar y lavar pañales, entre otros menesteres.

Y en medio de sus obligaciones con Marck, también hay otros compromisos importantes con el Movistar y con la selección nacional.

-¿Ve muy complicado el proceso de clasificación a Los Ángeles 2028, que de asistir serían sus cuartos Juegos Olímpicos consecutivos?

-No sé qué tan complicado sea, pero aún tenemos tiempo.

-¿Tiene previsto participar en el Campeonato Mundial de septiembre, en Montreal?

-Hasta ahora no; lo más seguro es que no iré.

-¿Cuánto le ha aportado el tránsito por el Movistar Team?

-Bastante en todos los aspectos. Ya son cinco años y, deportivamente, me ha permitido crecer y experimentar muchas cosas.

-¿Con el retiro de la neerlandesa Annemiek van Vleuten cambiaron sus funciones en el club?

-Con ella había más objetivos y ambiciones. Yo he mantenido lo de trabajar para el equipo y, en alguna que otra ocasión, tener mi oportunidad.

-¿Desde el domingo, participabas en la Vuelta femenina a España… ¿qué expectativas tienes?

-Acumular un poco de carrera y de puntos para el Tour mundial y el Giro de Italia, que es lo más importante como vuelta para el equipo.

-¿Cuánto queda de aquella jovencita qué iluminó al mundo del ciclismo con su espectacular triunfo en Guadalajara 2011?

-Solo un poco. Creo que casi estoy al terminar, me quedarán dos años (más o menos), así que tengo que aprovecharlos.

-¿Qué sueño por cumplir le falta a Arlenis?

-Ninguno. Con un hijo, ya todo lo hago pensando en él.

EN NOMBRE DE CUBA

Guadalajara 2011 fue el inicio de una carrera exitosa, que no ha estado libre de obstáculos, como la dura realidad de enfrentar sola a lo más excelso de su especialidad, desde que comenzó a representar a la Mayor de las Antillas en los principales escenarios internacionales, dígase campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

Varios títulos en torneos panamericanos del ciclismo de ruta adornan su vitrina, pero nunca antes estuvo tan cerca de agarrar medalla en un Mundial, cuando en la edición de Flandes 2021 (Bélgica) terminó quinta y a solo un pestañazo (segundo) de la ganadora, la italiana Elisa Balsamo.

“No estoy satisfecha, pero sí contenta con el resultado”, declaró vía Facebook a Cubavisión Internacional, tras ese desempeño histórico para el ciclismo cubano, que estuvo a punto de igualar (o superar) en la siguiente versión, cuando en Wollongong 2022 (Australia) ancló en el sexto lugar.

Sin embargo, el podio mundialista no le resulta ajeno. Años antes, pero en la modalidad de pista, finalizó tercera en la carrera por puntos de Londres 2016. Allí también coqueteó con la corona, al sumar 14 unidades, una menos que la campeona, la polaca Katarzyna Pawlowska.

Inevitablemente, Guadalajara le abrió muchas puertas, sobre todo, por la determinación con que defendió la punta de esa carrera. Por aquellos lares, Sierra dejó una imagen que impresionaba para conquistar incontables seguidores.

Primero, llegó la propuesta del Astaná Women’s Team (2017-2020) y, luego de desaparecer el club italo-kazajo, apareció el A.R Monex (2021), antes de sumarse al Movistar Team, que le permitió continuar por los principales escenarios de Europa, donde radica la meca de la ruta femenina en el orbe.

Con el Astaná siguió haciendo historia, al ubicarse décima en el Giro de Italia, en 2017, una de sus actuaciones más descollantes en el Tour mundial femenino.

A lo largo de su carrera profesional, Arlenis suma 55 victorias, evidencia de su estabilidad por varios años en el circuito internacional. Y con su llegada a la selección telefónica, logró asentarse junto a figuras de renombre, como la neerlandesa Annemiek van Vleuten (retirada), la alemana Liane Lippert o la suiza Marlen Reusser, entre otras.

La Demajagua