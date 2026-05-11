Presidente libanés insta a EEUU a presionar a Israel para cese fuego

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, instó a Estados Unidos a presionar a Israel para que detenga sus operaciones militares, incluyendo la demolición y arrasamiento de viviendas, informó hoy la oficina del mandatario.

La solicitud se produjo durante una reunión en el Palacio de Baabda, en Beirut, con el embajador estadounidense en el país, Michael Issa.

Las dos partes repasaron los preparativos de la tercera ronda de negociaciones directas entre Líbano e Israel, prevista esta semana en Washington bajo los auspicios de Estados Unidos.

El día 7 de mayo, una fuente oficial libanesa indicó que la delegación libanesa estará encabezada por el exembajador en Washington, Simon Karam, y que las conversaciones buscarán continuar el proceso iniciado en dos rondas anteriores, los días 14 y 23 de abril.

Por su parte, el embajador Issa se reunió con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar los últimos acontecimientos en Líbano y la región.

Estas reuniones se realizan en medio de una tregua temporal vigente desde el 17 de abril hasta el 17 de mayo, aunque Israel continúa realizando ataques aéreos y bombardeos de viviendas en decenas de aldeas.

Desde el 2 de marzo, la ofensiva israelí dejó dos mil 715 muertos, ocho mil 353 heridos y más de un millón 600 mil desplazados, según cifras oficiales libanesas.

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