Cerró Cuba con broche de oro Panamericano de lucha en Estados Unidos

Con un paso perfecto sobre el colchón, el librista Arturo Silot Torres conquistó hoy la medalla de oro en la división de los 97 kilogramos (kg), resultado con el que la delegación cubana cerró su actuación en el Campeonato Panamericano de lucha, organizado en la ciudad de Coralville, Estados Unidos.

Silot Torres, primer preclasificado del certamen en la categoría senior, ratificó su condición de favorito, al imponerse en el combate final al local Stephen L. Buchanan II —segundo sembrado—, con pizarra de 15-4 por VSU1 (superioridad técnica con puntos de la contraparte), en un combate que resolvió en apenas 3:24 minutos de acción.

🚨😱HUGE upset at 97kg! Olympian Arturo SILOT TORRES (CUB) gets the TECH over NCAA Champion🥇Stephen BUCHANAN (USA) ‼️



Silot put on an explosive performance – capping the win off with a 4point double overs throw! pic.twitter.com/oxE7V7w7Ly — GlobalWrestOrder (@GlobalWresOrder) May 10, 2026

La impecable ruta del santiaguero hacia lo más alto del podio comenzó en la fase de cuartos de final, en la que arrolló 11-0 (VSU) al puertorriqueño Edwin N. Morales en solo 1:41 minutos.

Posteriormente, en la ronda semifinal, liquidó el compromiso en 2:13 minutos, al disponer 10-0 (VSU) del dominicano Luis M. Pérez Sosa, sellando así una jornada de absoluto dominio ofensivo.

Con ese título de Silot Torres, Cuba concluyó su participación en la cita continental con una destacada cosecha de cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce.

El estilo grecorromano lideró el botín de la mayor de las Antillas gracias a las coronas de Kevin de Armas Rodríguez (60 kg), Luis Alberto Orta Sánchez (67 kg) y Gabriel Alejandro Rosillo Kindelán (97 kg), a las que se sumaron los subtítulos de Daniel Grégorich Hechavarría (87 kg) y Oscar Pino Hinds (130 kg).

Por su parte, la lucha libre masculina sumó dos metales áureos con las sólidas demostraciones de Geannis Garzón Tamayo (74 kg) y el propio Arturo Silot Torres (97 kg), mientras que la rama femenina aportó al medallero general las preseas de bronce de Yaynelis Sanz Verdecia (57 kg) y Milaimy de la Caridad Marín Potrillé (76 kg).

De esta forma, la delegación cubana firmó una alta efectividad, ya que nueve de los 10 gladiadores asistentes subieron al podio de premiaciones, quedando únicamente sin opciones de medalla la fémina Greili Bencosme Carvajal (50 kg) de la modalidad libre.

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