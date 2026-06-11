Cuba debutará ante Corea en Mundial sub-23 de béisbol

La selección de Cuba debutará ante Corea el 6 de noviembre, durante la primera jornada de la Copa del Mundo de béisbol sub-23 que acogerá este año Nicaragua, informaron los organizadores del certamen.

El equipo de la mayor isla de las Antillas aparece ubicado en el grupo preliminar B, donde tendrá como siguientes rivales a Sudáfrica, Japón, Venezuela y Gran Bretaña, por ese mismo orden, hasta el diez de noviembre.

En la otra llave aparecen Australia, República Checa, Panamá, Puerto Rico, Taipéi de China y el elenco anfitrión.

La ronda clasificatoria depara juegos por el sistema de round robin en cada apartado y los tres mejores por grupo avanzarán a la superronda, pactada entre los días 12 y 14.

El 15 de noviembre los dos primeros en el escalafón al término de la segunda instancia del certamen discutirán el título, mientras los ocupantes de los puestos tres y cuatro jugarán por el bronce.

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés) anunció como sedes los estadios Soberanía, de Managua; Roberto Clemente, de Masaya; y el Rigoberto López, de León.

En el pasado Mundial, efectuado en China en 2024, Japón ganó la final ante Puerto Rico y Nicaragua se colgó el metal de bronce.

Japón lidera el ranking histórico con tres preseas de oro y dos de plata, mientras México, Taipéi de China y Venezuela atesoran un título cada uno.

Cuba acumula 10 victorias con siete derrotas de por vida en justas mundiales de esta categoría y aguarda por su primera medalla, tras el cuarto lugar conseguido en México 2021, su mejor actuación histórica.

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