Cuba debutará ante Corea en Mundial sub-23 de béisbol

El equipo de la mayor isla de las Antillas aparece ubicado en el grupo preliminar B, donde tendrá como siguientes rivales a Sudáfrica, Japón, Venezuela y Gran Bretaña, por ese mismo orden, hasta el diez de noviembre.
En la otra llave aparecen Australia, República Checa, Panamá, Puerto Rico, Taipéi de China y el elenco anfitrión.
La ronda clasificatoria depara juegos por el sistema de round robin en cada apartado y los tres mejores por grupo avanzarán a la superronda, pactada entre los días 12 y 14.
El 15 de noviembre los dos primeros en el escalafón al término de la segunda instancia del certamen discutirán el título, mientras los ocupantes de los puestos tres y cuatro jugarán por el bronce.
La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés) anunció como sedes los estadios Soberanía, de Managua; Roberto Clemente, de Masaya; y el Rigoberto López, de León.
En el pasado Mundial, efectuado en China en 2024, Japón ganó la final ante Puerto Rico y Nicaragua se colgó el metal de bronce.
Japón lidera el ranking histórico con tres preseas de oro y dos de plata, mientras México, Taipéi de China y Venezuela atesoran un título cada uno.
Cuba acumula 10 victorias con siete derrotas de por vida en justas mundiales de esta categoría y aguarda por su primera medalla, tras el cuarto lugar conseguido en México 2021, su mejor actuación histórica.