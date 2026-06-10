Cuba ante Polonia hoy en comienzo Liga de Naciones de Voleibol masculina 

EL equipo masculino de Cuba debutará hoy ante el de Polonia en la primera semana de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL por sus siglas en inglés) 2026, con sede hasta el 14 en la Ciudad China de Linyi.

Luego de efectuar tres partidos de preparación con la selección china, los discípulos de Jesús Cruz abrirán las acciones en la pool tres con los polacos, actuales campeones y líderes del ranking mundial, para luego seguir contra a Ucrania (11), Eslovenia (13) y China (14).

El equipo, que viajó a China el 30 de mayo, está formado por los centrales David Fiel y Alexis Wilson (La Habana), Thiago Suárez (Pinar del Río), y Jakdiel Contreras (Mayabeque).

Los atacadores auxiliares Julio César Cárdenas (Matanzas), Nivaldo Díaz (La Habana), Víctor Ramón Andreu (Camagüey) y Bryan Camino (Mayabeque).

Alejandro Miguel González y Daniel Martínez (Matanzas) estarán como opuestos escogidos, Christian Thondike y Julio Alberto Gómez (La Habana) como pasadores, y Yonder García (La Habana) y Lázaro Yudiel Arrechea (Cienfuegos) como líbero.

Cruz estará apoyado por los entrenadores auxiliares Mario Izquierdo y Manuel Espinosa, el fisioterapeuta Eladio Vives, mientras que al frente de la delegación estará Yumilka Ruiz.

Para Linyi aparecen como debutantes Martínez, Cárdenas, Andreu, Díaz, Wilson, Contreras y Arrechea que el día 13 de julio se integrarán al plantel los centrales habaneros Robertlandy Simón y Javier Concepción, los jugadores de esquina, el villaclareño Marlon Yant y el cienfueguero Miguel Ángel López y el opuesto guantanamero José Massó.

Antes de viajar, Cruz explicó “Como objetivo fundamental nos proponemos luchar por mantenernos en el ranking entre los 12 primeros y después que pasemos la primera semana es que tendremos más claro cuál será nuestra meta final”.

En la segunda semana, en el grupo cuatro, jugarán en la ciudad francesa de Orleáns y tendrá de rivales a Estados Unidos, bronce olímpico en París 2024, el día 24, y a continuación a los anfitriones, titulares olímpicos (25), Serbia (26) e Irán (28).

La ciudad japonesa de Kansai, será el escenario de la tercera y última fase preliminar para la selección cubana, con los contrincantes de la pool a Bélgica (15 de julio), Argentina (17), Canadá (18) e Italia (19), actual campeón mundial.

La gran final de la Liga de Naciones masculina está prevista del 29 de julio al 2 de agosto en la urbe china de Ningbo.

En esta edición de la VNL los cubanos no tendrán que topar a Alemania, Brasil, Bulgaria, Japón y Turquía.

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