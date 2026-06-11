Liga Élite: Comienza la cuenta regresiva hacia las semifinales

La IV Liga Élite del Béisbol Cubano entra hoy en su tramo más caliente con una jornada que promete emociones en el inicio de los penúltimos duelos particulares.

Industriales recibirá a Holguín en el Latinoamericano, Artemisa visitará a Matanzas en el Victoria de Girón y Las Tunas será anfitrión de Mayabeque en el Julio Antonio Mella, con duelos que podrían redefinir la pelea por la postemporada.

Cuando apenas restan ocho partidos para cerrar la etapa clasificatoria, Los Leones de la capital (21-11) aparecen como favorito inamovible, Los Leñadores (17-13) aseguran su boleto sin sobresaltos y los Cocodrilos de Matanzas (10-19) parecen condenado al olvido, aunque las matemáticas aún le concedan un hilo de esperanza.

El verdadero suspenso se concentra en los otros tres contendientes: Cachorros (16-16), Cazadores (14-16) y Huracanes (14-17) luchan por dos plazas, con cada encuentro cargado de tensión y cualquier traspié capaz de trastocar la tabla de posiciones.

Holguín ostenta ventaja en la pugna gracias a su balance favorable frente a Artemisa y el empate ante Mayabeque, pero enfrentará a Industriales y Las Tunas en el cierre, un desafío que podría decidir su destino sin margen de error.

Artemisa, solo medio juego por delante de Mayabeque y con derrota 3-4 en su duelo directo, necesita una combinación perfecta de victorias y errores ajenos para mantenerse con vida en esta recta final que se perfila tan pareja como impredecible.

Industriales lidera pitcheo y defensa: promedio de carreras limpias de 4.57, solo 21 errores y un fildeo de .983, cifras que lo consolidan como referencia de consistencia y equilibrio.

Las Tunas se defiende con su bateo de .333 y pitcheo aceptable (5.09 PCL), pero su fildeo (.969) representa el talón de Aquiles que podría definir sus encuentros más cerrados.

Por su parte, Holguín luce explosivo en la producción de carreras (216) y jonrones (56, récord del torneo), aunque su pitcheo (5.87 PCL) deja abierta la puerta a sorpresas que podrían dar ventaja a rivales más equilibrados.

Artemisa combina tercer lugar en bateo (.313) y jonrones (36) con un fildeo débil (.966), mientras Mayabeque, segundo en bateo (.318), comparte vulnerabilidad defensiva y alta permisividad en carreras limpias, factores que convierten cada salida en un examen de nervios.

El campeonato se ve extremadamente parejo y cualquier cosa puede suceder en esta recta final, donde cada strike, cada robo y cada error suman o restan, y los boletos a semifinales podrían definirse en detalles minúsculos pero definitivos.

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