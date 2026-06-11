Irán afirma que prefiere el diálogo en el conflicto con EEUU

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó hoy que su país privilegia la vía diplomática para resolver las diferencias con Estados Unidos, aunque advirtió que está preparado para responder a cualquier incumplimiento de los compromisos asumidos por Washington.

En un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X, Qalibaf, quien encabeza la delegación iraní en las negociaciones con Estados Unidos, aseguró que Teherán apuesta por el diálogo, pero dispone de otras opciones para defender sus intereses.

«Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero dominamos otros idiomas con mucha mayor fluidez», expresó el dirigente iraní.

Asimismo, advirtió que si Washington incumple los acuerdos alcanzados, Irán responderá de manera inmediata. «Si incumplen sus compromisos, cambiaremos al lenguaje que mejor dominamos y tendrán que afrontar las consecuencias de sus propias acciones», señaló.

Las declaraciones se producen en medio de las negociaciones que mantienen Teherán y Washington desde la entrada en vigor del alto el fuego del 8 de abril, establecido para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró recientemente que un posible acuerdo entre ambas partes podría concretarse en los próximos días y aseguró que, de alcanzarse, el estrecho de Ormuz sería reabierto al tráfico marítimo internacional.

La estratégica vía marítima permanece sometida a restricciones tras las medidas adoptadas por Washington contra los puertos iraníes y la posterior decisión de Teherán de regular el tránsito de embarcaciones en el estrecho, una de las principales rutas del comercio energético mundial.

La evolución de las negociaciones y la estabilidad del alto el fuego son seguidas con atención por los mercados internacionales, debido a las posibles repercusiones sobre el suministro de hidrocarburos y la economía global.

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