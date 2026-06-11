Celebran en Bayamo, Día del donante voluntario de sangre

Preservar la vida humana mediante las donaciones de sangre es una de las acciones más altruistas del ser humano. Con el propósito de reconocer a quienes dan vida a otras personas se realizó en Bayamo el acto municipal en homenaje a la Jornada por el Día del Donante de Sangre. En la cita, el Banco Provincial de Sangre de Bayamo distinguió a donantes y trabajadores que, desde el anonimato o la primera línea de atención, sostienen una red vital para pacientes quemados, víctimas de accidentes, embarazadas y niños.