Diputados presentarán en Parlamento francés recurso en apoyo a Cuba

Diputados de Francia presentarán en la Asamblea Nacional de ese país una propuesta de resolución para actuar con firmeza contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Así lo destacó hoy la Embajada cubana en la nación europea, y precisó que el grupo parlamentario GDR presentará el recurso este jueves a las 14:00 horas.

Stéphane Peu, quien co-preside la agrupación, comparecerá ante los diputados para explicar el objetivo de la iniciativa: tomar acción contra el bloqueo a Cuba y ante las amenazas del Gobierno estadounidense.

En la red social X, Peu compartió sus declaraciones al medio L’Humanité, donde asegura que el pueblo francés se solidariza con los cubanos.

Stéphane Peu : « Le peuple français est solidaire du peuple cubain » – L'Humanité https://t.co/D289KtP4ez — Stephane Peu (@stephane1peu) June 10, 2026

El artículo precisa que el proyecto de resolución exige a Francia una acción decisiva contra el bloqueo de Estados Unidos.

Será una vía para que los diputados francesas puedan reafirmar el compromiso de la Asamblea Nacional de no permanecer indiferente ante el sufrimiento del pueblo de Cuba, señala el texto.

Asimismo, alerta sobre la amenaza de una intervención militar estadounidense contra el Estado cubano.

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