Petróleo sube tras nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán

Los precios del petróleo continuaron al alza en la sesión asiática de hoy después que Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán, que respondió con la suspensión del tráfico de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros con vencimiento en agosto del petróleo Brent, que marca la referencia en los mercados europeos, subían 2,1 por ciento hasta 95,02 dólares por barril.

Mientras, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI), otro punto de referencia en la fijación de los precios del hidrocarburo, avanzaban 2,6 por ciento hasta 92,33 dólares por barril.

Ambos contratos aumentaron cerca de 2,0 por ciento en la sesión anterior, indicó el portal de la plataforma financiera Investing.com.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles que Washington atacaría a Irán «con mucha fuerza» si fracasaban las negociaciones, antes de que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo otra ronda de ataques contra objetivos iraníes durante la noche.

Posteriormente, el ejército de Irán declaró el estrecho de Ormuz cerrado a todo el tráfico, incluidos petroleros y buques comerciales, y advirtió que sería atacada cualquier embarcación que intentara cruzar la vía marítima.

La zona es uno de los puntos de paso energéticos más importantes del mundo, por el cual transita una parte sustancial de las exportaciones mundiales del hidrocarburo.

En apoyo a los precios, datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos publicados el miércoles mostraron que las reservas de crudo cayeron en 7,2 millones de barriles en la semana finalizada el 5 de junio para superar con creces las expectativas de los analistas, que preveían una reducción de unos tres millones de barriles.

Los inversores también están atentos a las señales de presión inflacionaria derivadas del aumento de los costes energéticos.

En ese sentido, la inflación al consumo en Estados Unidos se aceleró hasta el 4,2 por ciento en mayo, reforzando las preocupaciones en torno a que los bancos centrales podrían mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo, acotó la fuente.

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