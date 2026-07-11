Manzanillo: 234 años entre el rumor del mar y la memoria de su gente

Cada 11 de julio, cuando el sol comienza a iluminar las aguas del Golfo de Guacanayabo, Manzanillo despierta con un aire diferente. No es un día cualquiera. La ciudad celebra un nuevo aniversario de su fundación y, con él, revive las historias que han dado forma a su identidad durante 234 años.

Hay ciudades que se conocen por sus edificios y otras por sus paisajes. Manzanillo, en cambio, se descubre en la calidez de su gente, en el ir y venir del malecón, en la música que escapa por una ventana y en la memoria que habita cada una de sus calles. Es una ciudad que ha aprendido a convivir con el mar, a crecer junto a él y a convertirlo en parte inseparable de su esencia.

Basta recorrer su centro histórico para sentir que el tiempo dialoga con el presente. La Glorieta continúa siendo punto de encuentro para varias generaciones; el Parque Carlos Manuel de Céspedes conserva el ritmo cotidiano de la ciudad, mientras el Teatro Manzanillo mantiene abiertas sus puertas para que la cultura siga encontrando un escenario donde florecer.

Pero la historia de esta tierra trasciende sus límites urbanos. Muy cerca se encuentra La Demajagua, donde el 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes inició la primera guerra por la independencia de Cuba. Desde entonces, el nombre de Manzanillo quedó unido para siempre a los ideales de libertad y patriotismo que marcaron el destino de la nación.

La riqueza cultural del territorio también vive en sus museos, en el legado literario de Manuel Navarro Luna y, sobre todo, en una tradición musical que ha llevado el nombre de la ciudad mucho más allá de sus fronteras. Aquí nacieron figuras como Carlos Puebla y surgió la Original de Manzanillo, exponentes de una herencia artística que continúa identificando al pueblo manzanillero.

Las fiestas populares, las retretas, los carnavales y las actividades comunitarias renuevan cada año ese sentimiento de pertenencia que distingue a sus habitantes. Entre aromas marinos, sabores tradicionales y el constante movimiento del puerto, la ciudad mantiene intacta la capacidad de emocionar a quienes la visitan y de enamorar, una y otra vez, a quienes nacieron en ella.

Hoy, cuando la ciudad del Golfo del Guacanayabo celebra sus 234 años de historia, mira al futuro sin desprenderse de sus raíces. Cada obra que se restaura, cada espacio que se transforma y cada tradición que se preserva hablan del compromiso de un pueblo con su patrimonio y con las nuevas generaciones.

Porque Manzanillo no solo celebra un aniversario. Agasaja la fuerza de su historia, el orgullo de su cultura y la certeza de que, mientras el mar siga abrazando sus costas, continuará escribiendo nuevas páginas en la historia de Cuba.

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