Promueve AHS en Granma opciones de Verano

La Asociación Hermanos Saíz en la provincia de Granma impulsa su temporada de verano desde la casa del Joven Creador. Talleres de literatura, artes `plásticas y artes escénicas para jóvenes y adolescentes del territorio figuran entre las principales propuestas. A pesar del complejo contexto nacional, la AHS logra espacios para sus creadores y el universo juvenil. Esta organización se consolida así como punto de encuentro para el desarrollo cultural granmense.