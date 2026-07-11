El observatorio espacial ubicado en Cerro Pachón (Región chilena de Coquimbo), comenzó oficialmente la Investigación del Espacio-Tiempo como Legado para la Posteridad (LSST), un proyecto que durante diez años registrará imágenes del cielo austral en formato de cámara rápida ultra amplia y alta definición.

Con la cámara digital más grande del mundo —de 3 200 megapíxeles— y capacidad de capturar una imagen cada 40 segundos, el telescopio generará unos diez terabytes de datos por noche y emitirá hasta siete millones de alertas sobre cambios nocturnos.

Chile consolida así su liderazgo astronómico al albergar más del 50 % de los grandes telescopios ópticos terrestres del planeta, de acuerdo con información de Crónica Digital, socio de la red TV BRICS.

El astrónomo Sebastián Pérez, de la Universidad de Santiago, anticipa “una avalancha de descubrimientos”, especialmente en el Sistema Solar, con la detección de asteroides cercanos a la Tierra, objetos transneptunianos, cometas y posibles visitantes interestelares.

Durante su fase de optimización, el telescopio identificó más de 11 000 asteroides nunca vistos, incluyendo 33 objetos cercanos a la Tierra.

Además, el proyecto permitirá mapear la materia oscura mediante lentes gravitacionales, analizando pequeñas deformaciones en la forma de millones de galaxias para comprender la evolución del Universo y verificar si los modelos cosmológicos actuales son correctos o si existe “física nueva” por descubrir.

Numerosos países BRICS están impulsando proyectos espaciales que emplean tecnología para monitorear y expandir los conocimientos sobre el universo, ya sea mediante el uso de satélites para la observación del universo, el análisis de datos o desarrollos tecnológicos.

La Academia China de Ciencias, a través del Instituto de Innovación en Microsatélites, realizó una serie de pruebas en órbita con la nave experimental Qingzhou, que abarcan tres áreas estratégicas: monitoreo de alta precisión del estado de naves espaciales, atención médica para tripulaciones y tecnologías orientadas a reducir costos operativos.

Estos avances buscan fortalecer la seguridad y eficiencia de la estación espacial china, impulsar la aplicación de nuevas tecnologías espaciales y promover el uso sostenible de los recursos extraterrestres, consolidando así el liderazgo del país en exploración orbital, de acuerdo con Science and Technology Daily, socio de la red TV BRICS.

Asimismo, India planea adquirir motores de cohetes semicrogénicos, para mejorar el rendimiento de su vehículo de lanzamiento LVM3, en el marco de una asignación presupuestaria de 13 705 millones de rupias (unos 147,9 millones de dólares).

Paralelamente, India continúa con su programa nacional SE2000, liderado por la ISRO, que se encuentra en fase avanzada con pruebas de fuego integradas previstas para finales de 2026, de acuerdo con Trinity Mirror, socio de la red TV BRCS.

Por otro lado, el profesor Andréi Baranov, de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (RUDN), ha creado algoritmos que permiten determinar rápidamente los parámetros de maniobra de una nave espacial con solo una o dos mediciones desde Tierra, posibilitando el rastreo casi en tiempo real de satélites activos y la predicción de trayectorias de desechos espaciales para reducir el riesgo de colisiones en órbita, según el sitio web oficial de la institución académica.

(Con información de Telesur)

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