“Calor, calor y más calor”: 7 gráficos que muestran cómo ha cambiado el clima en Europa

Apenas han transcurrido unos días de julio, pero dos olas de calor estivales que han batido récords ya han ofrecido a Reino Unido y a Europa una muestra de su nueva realidad climática.

Tras el calor registrado en mayo, junio trajo temperaturas que no solo batieron récords, sino que los pulverizaron. La agencia meteorológica de las Naciones Unidas calificó este fenómeno de “extraordinario” en todo el continente.

Y, tras un breve respiro, se acerca otra ola de calor.

Si esto parece inusual, es porque lo es. Pero también es exactamente lo que los científicos predijeron para un mundo más cálido, impulsado principalmente por la quema de combustibles fósiles que libera a la atmósfera gases de efecto invernadero que atrapan el calor.

“El cambio climático provocado por el ser humano ha hecho que fenómenos como este sean más probables e intensos”, afirmó el profesor Stephen Belcher, científico jefe de la Oficina Meteorológica de Reino Unido.

La intensidad de estas olas de calor queda patente al observar cuánto superaron las temperaturas los valores normales durante mayo y junio en el conjunto de Reino Unido; un hecho que aquí se representa en rojo.

La ola de calor de junio probablemente resultó agobiante debido a la combinación de altas temperaturas y elevada humedad. Una humedad alta dificulta que nuestro cuerpo se enfríe mediante la sudoración.

Además, las temperaturas se mantuvieron muy elevadas incluso después de la puesta de sol, lo que dificultó conciliar el sueño. Nuestro cuerpo necesita temperaturas nocturnas más frescas para recuperarse del calor diurno.

Por ejemplo, en la ciudad galesa de Cardiff, situada a unos 244 kilómetros al oeste de Londres, la temperatura no descendió de los 23,5°C durante la noche del 24 al 25 de junio, lo que la convirtió en la noche de junio más cálida jamás registrada en Reino Unido.

La mayor parte de Inglaterra y Gales experimentó al menos una noche tropical en junio, es decir, una noche en la que la temperatura no desciende de los 20°C. Históricamente, este tipo de noches han sido muy poco frecuentes en Reino Unido.

“Sin duda cabe esperar cada vez más noches tropicales a medida que siguen aumentando las temperaturas globales”, afirmó Hawkins.

Aunque el calor de junio fue más intenso en el sur de Inglaterra y el sur de Gales, pocas zonas se libraron de las altas temperaturas.

Se alcanzó un pico de 37,7°C en la norte ciudad de Lingwood (a unos 200 kilómetros al noreste de Londres), según datos provisionales. Fue una de las varias estaciones que superaron el anterior récord de temperatura máxima para un mes de junio en Reino Unido —35,6°C—, establecido en 1957 e igualado en 1976.

­Ver temperaturas así en Reino Unido durante el mes de junio invita a la reflexión”, señaló Belcher.

No todas las estaciones meteorológicas cuentan con registros que se remonten al famoso verano de 1976, pero incluso algunas de las estaciones con historiales más largos vieron cómo sus récords anteriores se superaban en 2°C o más.

“Normalmente, esperamos que los récords se superen por márgenes pequeños: décimas de grado o, a lo sumo, un grado aproximadamente‚, explicó Ed Hawkins, profesor de ciencias climáticas de la Universidad de Reading.

“Por eso, que se pulvericen por un margen tan amplio resulta llamativo y extraordinario; y, por supuesto, esto sucede tras un episodio similar ocurrido en mayo”, agregó.

La misma “cúpula de calor” que trajo un calor extraordinario a Reino Unido en junio también provocó que se rompieran récords en toda Europa.

El servicio meteorológico alemán, Deutscher Wetterdienst (DWD), calificó el fenómeno como una “ola de calor digna de los libros de historia”, mientras que la agencia meteorológica francesa, Météo-France, lo describió como “excepcional” e “histórico”.

Más de una docena de países de Europa occidental, central y oriental batieron sus récords de temperatura de junio, con diferencias de hasta dos o tres grados entre los registros anteriores y los nuevos máximos.

Algunos países registraron temperaturas superiores a los 40°C y establecieron un nuevo récord para cualquier época del año, a pesar de que junio suele ser más fresco que julio.

Francia y España también registraron sus días de junio más calurosos en términos de media nacional, aunque anteriormente se habían alcanzado temperaturas más altas en estaciones meteorológicas concretas.

“En comparación con las mediciones históricas, esto fue obviamente muy inusual”, señaló Sonia Seneviratne, profesora del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Climáticas de la ETH de Zúrich (Suiza).

El país alpino alcanzó los 39°C, superando en más de 2°C el récord anterior de junio.

“(Pero) como científica climática, diría que no me sorprendió tanto ver que esto sucedía… sabiendo que el clima se está calentando”, añadió.

Las temperaturas globales han aumentado durante el último siglo debido a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, pero la geografía local o regional determina la velocidad a la que se calientan los distintos lugares.

Y dado que Europa se está calentando con especial rapidez, está más expuesta a episodios frecuentes e intensos de calor extremo.

El rápido calentamiento de Europa se debe en parte al deshielo de la nieve y el hielo (que reflejan la luz solar) y a la disminución de la cantidad de diminutas partículas contaminantes en el aire. Esto significa que se refleja menos energía solar hacia el espacio, lo que deja más energía para calentar la superficie terrestre.

Algunos científicos también sostienen que el calentamiento climático podría estar alterando los patrones de circulación atmosférica en torno a Europa, favoreciendo la llegada de sistemas de alta presión que pueden provocar olas de calor, aunque esto no es algo seguro.

Los mares de Europa también presentan temperaturas excepcionalmente altas este verano. Las condiciones de ola de calor marina frente a las costas de Reino Unido se han intensificado, en parte debido a las temperaturas del aire récord registradas la semana pasada.

Sin embargo, dado que el agua tarda más tiempo que el aire en enfriarse, el calor acumulado en el mar puede persistir durante más tiempo. Esto puede contribuir a intensificar futuras olas de calor en tierra firme al reducir el efecto refrescante de las brisas marinas.

Los científicos tienen la certeza de que el cambio climático ya ha hecho que los episodios de calor, como la ola de calor de junio, sean considerablemente más intensos que los sistemas meteorológicos similares del pasado.

“La única forma de explicar (unas olas de calor tan intensas) es teniendo en cuenta este calentamiento (a largo plazo)”, afirmó Seneviratne.

“Cuando se produce un sistema de alta presión, la ola de calor resultante tiende a ser mucho más intensa (hoy en día). Es un fenómeno que se comprende muy bien”, explicó.

Asimismo, los científicos advierten de que, a medida que continúe aumentando la temperatura media, los futuros episodios de calor podrán alcanzar temperaturas aún más elevadas.

Hace apenas unas décadas, que Reino Unido alcanzara los 30°C en junio era un fenómeno relativamente inusual, pero ahora se ha convertido en la norma.

La tendencia al calentamiento a largo plazo en Reino Unido y Europa no implica que la próxima ola de calor vaya a ser más intensa que la anterior, ni que el próximo verano vaya a ser necesariamente más caluroso que el actual.

No obstante, los científicos advierten de que los veranos en Reino Unido y Europa seguirán calentándose inevitablemente, en promedio, a medida que las emisiones de carbono continúen elevando la temperatura del planeta.

“Nuestras olas de calor serán cada vez más intensas hasta que alcancemos el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a nivel mundial (y) logremos estabilizar el clima”, señaló Hawkins.

(Tomado de BBC)

Cubadebate