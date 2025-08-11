Cuba expresa sus condolencias por terremoto en Turquía

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó hoy su pésame con Turquía, después del terremoto del pasado domingo.

«Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo de #Türkiye por las víctimas y daños materiales ocasionados por el terremoto ocurrido al noroeste de ese país el domingo 10 de agosto», escribió en la red social X.

El sismo, de magnitud 6.1, estremeció la provincia de Balikesir con epicentro en la ciudad de Sindirgi, y se llegó a sentir a unos 200 kilómetros de distancia al norte, en Estambul.

Según declaraciones del Ministro del Interior turco Ali Yerlikaya murió una persona y otras cuatro fueron rescatadas con vida entre los escombros.

Yerlikaya añadió que un total de 16 edificios se vinieron abajo, la mayoría abandonados, y dos minaretes de mezquitas.

