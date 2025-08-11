Dialogan Sri Lanka y Cuba sobre nexos bilaterales

El líder de la Cámara del Parlamento y ministro de Transporte, Carreteras, Puertos y Aviación Civil de Sri Lanka, Bimal Rathnayake, y el embajador de Cuba Andrés González, intercambiaron hoy sobre los nexos de sus países.

El ministro de Asuntos de la Juventud y Deportes, Sunil Kumara Gamage, presidente de la Asociación de Amistad Parlamentaria Sri Lanka-Cuba, participó también en la reunión en la que se analizaron asuntos de interés mutuo para fortalecer las relaciones de cooperación y amistad bilaterales.

De acuerdo con la misión cubana ante Colombo, durante el amistoso encuentro, el diplomático cubano agradeció a la isla surasiática por la permanente solidaridad hacia la nación caribeña, indicó la fuente.

El 4 de agosto último en una recepción en La Habana por los 65 años de nexos diplomáticos, el embajador Mahinda Dasa Ratnayake destacó que Sri Lanka fue uno de los primeros países en consolidar los vínculos con la nación caribeña poco después del triunfo de la Revolución de 1959.

“Desde entonces, nuestras relaciones han florecido y expandido a mucha esferas”, señaló Ratnayake quien rememoró también la visita que hiciera el Comandante Ernesto Che Guevara en misión especial encomendada por el líder histórico Fidel Castro en aquel 1959.

Tras valorar que Cuba siempre ha estado al lado del pueblo esrilanqués, el jefe de Misión recalcó que a raíz del tsunami que provocó 35 mil muertes e hirió a millares más, médicos cubanos con medicamentos y equipos médicos acudieron a asistir a la población desvalida.

Posteriormente, en 2009 cuando Sri Lanka se vio afligida por un severo brote de dengue, los cubanos también contribuyeron a frenarla con un programa de bioinsecticida.

El diplomático agradeció el otorgamiento por Cuba de becas a jóvenes esrilanqueses para estudiar medicinas y otras carreras.

También reiteró la disposición de Sri Lanka de continuar su respaldo a las resoluciones presentadas por La Habana ante Naciones Unidas contra el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959