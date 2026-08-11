Festejos manzanilleros por centenario de Fidel, la juventud y el San Joaquín

Variadas propuestas culturales y artísticas matizarán la actual semana aquí, como parte de los festejos por el centenario del nacimiento de Fidel, el Día Internacional de la Juventud y el San Joaquín manzanillero.

Gretell García Vázquez, directora de Cultura en Manzanillo, explicó que por las efemérides acontecerán una velada artística, ventas de artículos de artesanía en los alrededores del Parque Carlos Manuel de Céspedes como parte de una feria especial; la actuación de la Banda Municipal de Conciertos, conferencias en instituciones y presentaciones literarias y de proyectos culturales.

García Vázquez dijo que, estos últimos amenizarán, fundamentalmente, los espacios comunitarios y de barrios, así como plazas públicas, entre ellas, el parque central de la urbe, el Infantil Bartolomé Masó Márquez y el área de la playita.

La directora de Cultura en Manzanillo confirmó que los días 14, 15 y 16 de agosto, definidos como Fiestas del San Joaquín manzanillero serán en la avenida Jesús Menéndez hasta la intercepción con el Malecón.

En esos sitios se organizarán presentaciones de agrupaciones de pequeño formato como el Mariachi Puerto Real de Manzanillo y el conjunto de música campesina Saborit.

“Previsto tenemos al grupo portador de tradiciones Guasimal en la Playita y el proyecto “Sabor cubano” (conga) en las tardes de sábado y domingo con salida desde el parque Francisco Rosales Benítez (antiguo Bertot)”, cerró García Vázquez.

La festividad del San Joaquín manzanillero 2026 incluye el muy esperado concierto de la Orquesta Original de Manzanillo, en la noche del 15 de agosto, en los frentes de la discoteca Sky Night Club, institución que promueve ese evento.

Radio Bayamo