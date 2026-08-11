Inauguran en Campechuela exposición dedicada a Fidel por el centenario de su natalicio

Con una muestra que evoca la huella imborrable del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la sede del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Campechuela se convirtió, desde este lunes, en un punto de encuentro para la memoria histórica.

La exposición fotográfica permanecerá abierta hasta el próximo 15 de agosto, dando inicio a la semana de homenajes locales en el contexto de la campaña nacional por los cien años de Fidel, según confirmó Yoisnel Manuel Vázquez Osorio, primer secretario de la organización juvenil en el municipio.

El también coordinador de la Red Juvenil Comunitaria explicó que la iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones al pensamiento y la obra del líder histórico de la Revolución cubana, a través de materiales gráficos, documentos y objetos simbólicos que repasan sus principales hitos.

«Esta es una de las múltiples acciones que desde la base impulsamos para mantener vivo el legado de Fidel, especialmente entre quienes no tuvieron la oportunidad de compartir su tiempo con él», declaró Vázquez Osorio durante la apertura del evento.

La muestra, que ocupa el salón principal de la instalación juvenil, ha sido concebida como un recorrido cronológico que abarca desde los días de la Sierra Maestra hasta las proyecciones internacionalistas del Comandante e incluye, además, paneles con frases históricas y fotografías restauradas que resaltan su vínculo con la juventud y su papel como guía de procesos transformadores en Cuba y el mundo.

Según el programa divulgado por la UJC, la exposición estará abierta al público en horario diurno y contará con visitas guiadas a cargo de miembros de la Red Juvenil Comunitaria.

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Durante los próximos días concurran a la sede estudiantes, trabajadores y residentes de Campechuela, en una cita que combina el homenaje con el debate generacional sobre los desafíos actuales del proyecto social cubano.

Con esta actividad, la Red Juvenil Comunitaria en Campechuela se suma a las celebraciones provinciales y nacionales que, desde diversos frentes, preparan el camino hacia el centenario del nacimiento de Fidel Castro.

«Que los jóvenes conozcan su ejemplo es la mejor manera de asegurar que su pensamiento siga vigente otros 100 años más» sentenció el dirigente juvenil, al tiempo que invitó a toda la comunidad a visitar la muestra antes de su cierre el próximo sábado.

Radio Bayamo