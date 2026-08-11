Putin expresó solidaridad de Rusia con el pueblo cubano

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió hoy un telegrama a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con motivo del centenario del nacimiento de Fidel Castro.

En el mensaje, leído por el representante especial del presidente ruso para la cooperación cultural internacional, Mijaíl Shvydkói, durante el primer coloquio internacional «Fidel: legado y futuro», que se desarrolló en la capital del país caribeño, el líder eslavo aseguró que Moscú mantiene su plena solidaridad con el pueblo cubano.

«Aprovechando la ocasión, quisiera confirmar nuestra invariable solidaridad con el pueblo cubano y desearle a usted, querido amigo, buena salud y éxitos en su actividad estatal», subrayó el mandatario. Putin felicitó cordialmente a su par cubano con motivo del centenario del nacimiento del líder de la Revolución cubana y dirigente durante muchos años, Fidel Castro.

“Los acontecimientos más importantes de la historia reciente de Cuba están inseparablemente vinculados al nombre de este destacado hombre. Bajo su liderazgo se lograron enormes avances socioeconómicos y se multiplicó el prestigio de La Habana en el escenario internacional», recordó el presidente ruso.

Putin añadió que Fidel Castro siempre gozó de un sincero respeto en Rusia. «Hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas entre nuestros países, realizando esfuerzos incansables a favor de la construcción de un orden mundial justo y verdaderamente democrático», concluyó Putin.

Igualmente, el líder ruso felicitó al ex primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, con motivo de los 100 años del nacimiento de su hermano mayor, el revolucionario y líder cubano Fidel Castro.

En su misiva, Putin señaló: «Estimado compañero Raúl, querido amigo, reciba mis más cordiales felicitaciones con motivo del centenario del nacimiento de su hermano mayor Fidel Castro».

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El jefe de Estado señaló que toda la vida de Fidel Castro estuvo dedicada al servicio desinteresado a la patria. Hoy, su nombre es un símbolo de libertad, justicia y patriotismo tanto para los cubanos como para millones de personas en distintos países del mundo.

«En Rusia, honramos profundamente la memoria de Fidel Castro, amigo fiel y fiable de nuestro país, que hizo una enorme contribución personal a la construcción de unas relaciones de asociación multifacéticas entre La Habana y Moscú», subrayó el presidente.

Putin recordó que se había reunido en varias ocasiones con el legendario revolucionario y que conserva de él los recuerdos más gratos. El mandatario también deseó a Raúl Castro buena salud, bienestar y fortaleza de espíritu.

Radio Bayamo