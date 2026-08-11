Recibirán en Granma a atletas que participaron en Juegos Centroamericanos

Los atletas de Granma que compitieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 serán recibidos este martes en Bayamo, donde tendrá lugar un acto de homenaje.

Autoridades deportivas del territorio explicaron a CMKX Radio Bayamo que aproximadamente a partir de las 7:00 de la mañana, probable hora del arribo desde La Habana, cuatro de los medallistas de los Juegos y otros integrantes de la comitiva granmense recorrerán algunas de las calles de la Ciudad Monumento -Figueredo, Saco y Martí- antes de llegar al salón de protocolo de la Plaza de la Patria, donde será el acto oficial de recibimiento.

Renato Corona, directivo del sectorial de deportes en la provincia, explicó que seis de los medallistas no podrán estar en el agasajo porque tienen que cumplir compromisos internacionales en los próximos días.

En el certamen de la capital dominicana Granma estuvo representada por 20 atletas y 10 de ellos subieron al podio.

Las medallistas de oro fueron las luchadoras Greili Bencosme y Yaynelis Sanz, además de las balonmanistas Gleinys Reyes y Odalys Escalona.

Asimismo, consiguieron dos medallas -una medalla de plata y otra de bronce- los pesistas Ludia Montero y Edisnel Corrales; en tanto el también halterofilista Yorelvis Machado logró dos metales bronceados.

Además, tres gimnastas rítmicas alcanzaron dos preseas de bronce cada una: Isabella Rojas, Elizabeth González y Adianet Lorente.

Radio Bayamo