Gana dúo playero Díaz-Alayo en debut en final de Campeonato Ruso 

El dúo de Cuba, de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo ganó hoy 2-0 en la primera jornada de la llave F de la final del Campeonato de Voleibol de Playa de Rusia 2025, con victoria ante la dupla Adonin-Pikhtulov, con sede en la ciudad de Anapa.

Carlos González Rego

Los discípulos de Francisco Álvarez Cutiño vencieron en la fase de grupos a los representantes del club Yenisei Krasnovak con parciales de 21-16 y 21-16, según el perfil de Facebook de Luis Izquierdo, periodista de la emisora Radio Rebelde.

Díaz y Alayo, integrantes de la principal pareja de la mayor de las Antillas y olímpicos en París 2024, demostraron su condición de favoritos para subir al podio, luego de sus resultados en la Liga de Rusia, en la que participan en calidad de invitados.

Recientemente, los pupilos de Álvarez Cutiño ganaron la medalla de oro en la Copa Victoria, con escenario en Minsk, capital de Bielorrusia, que comparte la organización del certamen con Rusia.

Díaz y Alayo llegaron a Anapa con un destacado botín conseguido en el evento del gigante euroasiático, con tres medallas de oro (Abierto de Moscú y de Bernaul, y en la fase en Isla de Sajalín), plata en la Copa Rusia y bronce en la etapa con sede en Nopvy Urengoy.

El principal objetivo este año de los olímpicos cubanos de París 2024 es el Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, previsto para efectuarse del 14 al 23 de noviembre.

