China con mayor sistema de servicios médicos del mundo, según datos

China cuenta con el sistema de servicios médicos más grande del mundo, con un total de 1,09 millones de instituciones sanitarias, informó hoy Lei Haichao, titular de la Comisión Nacional de Salud.

Al referir los logros del XIV Plan Quinquenal (2021-2025) en salud, el directivo agregó que más del 90 por ciento de los residentes pueden acceder a un punto de atención médica en un radio de 15 minutos.

El país también ha establecido el sistema de prevención y control de enfermedades más extenso a nivel global, el cual cubre los niveles central, provincial, municipal y distrital.

La alfabetización en salud de la población aumentó del 23,2 por ciento en 2020 al 31,9 por ciento en 2024, aseguró.

De acuerdo con Lei, la fuerza laboral del sector sanitario alcanzó los 15,78 millones de personas a finales del año pasado.

Actualmente China impulsa la distribución equilibrada de recursos para reducir la brecha entre las regiones oriental, central y occidental.

El gobierno lanzó un proyecto de fortalecimiento de la infraestructura médica básica para los próximos cinco años, un plan que busca mejorar la capacidad y la accesibilidad de los servicios en las comunidades.

China prioriza la estrategia de prevención en su sistema de salud y promueve campañas de saneamiento público con amplia participación ciudadana.

Previamente la Comisión Nacional de Salud informó sobre una mejora continua en el estado nutricional de su población infantil y detalló las políticas de apoyo a la natalidad implementadas durante su XIV Plan Quinquenal .

Según los datos oficiales, la tasa de sobrepeso y obesidad en menores de seis años cayó del 10,4 al 9,7 por ciento en el último lustro.

Los índices de retraso del crecimiento y de bajo peso en ese mismo grupo etario se redujeron al 4,5 y al 1,4 por ciento, respectivamente.

La estatura promedio de los adolescentes de seis a 17 años aumentó en 2,1 centímetros para los hombres y 2,2 para las mujeres.

