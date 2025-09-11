Triple empate en última fecha de premundial de béisbol sub-15

El torneo del Caribe de béisbol sub-15 llega hoy a su última fecha competitiva con un triple abrazo en la cima y dos juegos para definir el único cupo directo al Mundial de la categoría el año próximo en Italia.

El certamen cuadrangular pactado a dos vueltas por el sistema de todos contra todos determinará hoy al campeón, tras los partidos entre Cuba (tres ganados y dos perdidos) y Aruba (eliminado con 1-4), y los anfitriones dominicanos ante Puerto Rico, ambos también con 3-2.

En la jornada de ayer, el equipo de la mayor isla de las Antillas noqueó a los boricuas por 13-2, al tiempo que los arubeños dieron la gran sorpresa al doblegar a los locales por 6-4, resultados que aumentaron las expectativas para el cierre del evento.

Solo el monarca gana pasaje directo para la próxima cita global, mientras el segundo en el ordenamiento deberá esperar por la repartición de dos comodines asignados al continente.

Cuba después de caer en sus dos primeros choques, hilvanó tres éxitos que relanzaron sus esperanzas de llevarse el trofeo y el tique mundialista, al tiempo que los anfitriones han tenido un comportamiento inverso con cuatro victorias iniciales y dos fracasos en sus últimas presentaciones.

En las Américas la clasificación para la Copa del Mundo de la categoría sub-15 se organizó en tres justas regionales, por el sur ganó Venezuela, escoltado por Colombia, mientras por la zona de norte y Centroamérica competirán próximamente México, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.

