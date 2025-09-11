Capital de Cuba con 73 por ciento del servicio eléctrico

El 73 por ciento de los circuitos de esta capital ya cuentan con servicio energético gracias al trabajo continuado de los especialistas, de acuerdo con una actualización de la Empresa Eléctrica Nacional.

A las 5 de la mañana, hora local, ya se habían restablecido 18 subestaciones, 208 circuitos de distribución que representan 628 mil 861 clientes (451.03 MW); además, funcionan los servicios vitales de salud en hospitales y se restablece el de abasto de agua, reportó la compañía.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba confirmó, por otra parte, que ya se logró incorporar la unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos.

Anteriormente, se había informado la entrada en línea de la CTE Máximo Gómez de Mariel, la unidad 5 de la CTE de la Central Termoeléctrica 10 de Marzo en Nuevitas, las 1 y 3 de Santa Cruz, la 8 del Mariel y Energás Varadero y Boca de Jaruco.

La víspera, el Sistema Electroenergético Nacional de Cuba (SEN) sufrió una caída total, por una salida inesperada de la central termoeléctrica Antonio Guiteras.

