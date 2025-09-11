Capital de Cuba con 73 por ciento del servicio eléctrico

A las 5 de la mañana, hora local, ya se habían restablecido 18 subestaciones, 208 circuitos de distribución que representan 628 mil 861 clientes (451.03 MW); además, funcionan los servicios vitales de salud en hospitales y se restablece el de abasto de agua, reportó la compañía.
El Ministerio de Energía y Minas de Cuba confirmó, por otra parte, que ya se logró incorporar la unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos.
Anteriormente, se había informado la entrada en línea de la CTE Máximo Gómez de Mariel, la unidad 5 de la CTE de la Central Termoeléctrica 10 de Marzo en Nuevitas, las 1 y 3 de Santa Cruz, la 8 del Mariel y Energás Varadero y Boca de Jaruco.
La víspera, el Sistema Electroenergético Nacional de Cuba (SEN) sufrió una caída total, por una salida inesperada de la central termoeléctrica Antonio Guiteras.