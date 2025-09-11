UNE: enlazado el SEN, con cuatro provincias por restablecer

La Unión Eléctrica (UNE) informó hoy que el sistema eléctrico nacional (SEN) se encuentra enlazado, aunque todavía quedan por restablecer las provincias de Pinar del Rio, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo,.

 De acuerdo con la más reciente información del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en X, están en servicio la unidad 5 de central termoeléctrica (CTE) Nuevitas, la unidad 3 de la CTE Céspedes, los motores del Mariel, las unidades 1 y 3 de Santa Cruz, la unidad 8 del Mariel, y Energas Varadero y Boca de Jaruco.

   Asimismo, se prevé que entren dos unidades de la CTE Renté para fortalecer la generación en el Oriente.
   Este miércoles a las 9:14 a.m. se produjo una desconexión total del SEN, asociada a la salida de la CTE Guiteras, el mayor y más eficiente bloque unitario de Cuba.

