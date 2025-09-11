Restablecen el Sistema Eléctrico Nacional

El pasado miércoles, una salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras dejó sin servicio al Sistema Eléctrico Nacional. Desde ese instante, comenzó una carrera contrarreloj para restablecer la energía en todo el país. Cubadebate te acompaña minuto a minuto en este recorrido, contando cómo avanza el proceso.

El pasado miércoles, una salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras dejó sin servicio al Sistema Eléctrico Nacional. Desde ese instante, comenzó una carrera contrarreloj para restablecer la energía en todo el país. Cubadebate te acompaña minuto a minuto en este recorrido, contando cómo avanza el proceso.

Guiteras en proceso de arranque

Central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas. Foto: Archivo.

El periodista José Miguel Solís comenta en Facebook que desde la CTE Antonio Guiteras, el ingeniero Román Pérez Castañeda, director técnico de la unidad, informó que se procedió al encendido del primer quemador de la caldera e inicia el complejo proceso de arranque que podría tomarles alrededor de cinco horas.

“La salida de la planta por disparo automático generó tensiones mecánicas que siempre ocasionan inconvenientes y que vamos resolviendo”, puntualizó el especialista, quien agregó que se centran en cumplir al pie de la letra el protocolo para lograr la sincronización, momento en que se comprueba cada elemento como la automática, caldera y turbina.

Han sido, desde que se energizó la industria, casi en la medianoche, horas de minuciosas comprobaciones para alcanzar nuevamente los más de 200 MW que generaba antes de la salida del mayor bloque unitario de la Isla.

Es un momento de lógica tensión y de conocer y evaluar, a ciencia cierta, el estado técnico de la industria para, en un plazo de cinco horas, retomar la generación, si no se presentan mayores inconvenientes.

CTE de Nuevitas con sus dos unidades generadoras en línea

CTE Nuevitas

La Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, del municipio de Nuevitas, tiene sus dos unidades en línea desde la madrugada de hoy, y se encuentran subiendo carga, confirmaron directivos de la entidad a la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Quienes pertenecen a la empresa camagüeyana aportan al esfuerzo de los trabajadores del sector en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que sufrió una caída total este miércoles, a causa de la salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras, de Matanzas.

Tras la formación de un sistema en isla formado con grupos electrógenos, en esta ciudad, la planta recibió corriente en la tarde-noche anterior, y de manera ininterrumpida laboran sus obreros y especialistas en la aplicación de los protocolos previstos.

Según explicó a la ACN Jorge Luis Maceira, director general de la CTE 10 de Octubre, el bloque seis, está en condiciones de alcanzar más de 90 megawatt (MW) de potencia, pues antes de la caída del sistema, esa unidad entregaba 95 MW.

El funcionamiento de la CTE de Nuevitas es estratégico, al situarse en la zona centro-oriental del país, lo cual permite ayudar en el suministro de corriente a otras plantas de la región, y así robustecer el SEN, en aumento progresivo de su capacidad de generación.

¿En qué condiciones opera el SEN?

ACTUALIZACIÓN RESTABLECIMIENTO DEL SEN

POTENCIA ACTUAL: ~1000 MW generando.

Occidente → Oriente

Mariel: Unidad 8 en servicio. Unidad 6 en arranque (≈90-100 MW).

Santa Cruz del Norte: las 2 unidades disponibles ya en servicio.

Antonio Guiteras (Matanzas): en proceso de arranque.

Céspedes (Cienfuegos): unidad 3 próxima a sincronizar.

Nuevitas (Camagüey): las 2 unidades ya en servicio.

OBJETIVO INMEDIATO: enlazar los dos sistemas principales:

Sistema 1: de Mariel a Guiteras.

Sistema 2: de Matanzas a Holguín.

Una vez conectados, la cobertura nacional será casi total.

PRÓXIMOS PASOS

Meta del día: extender el servicio hasta Pinar del Río (occidente) y Guantánamo (oriente).

MICROSISTEMAS

Durante la noche siguieron operando.

Se van integrando al sistema mayor en la medida que se restablece la red.

Ya quedaron incorporados los microsistemas de Matanzas y Holguín.

Persisten aún en Pinar del Río, Artemisa, Granma, Santiago y Guantánamo.

CONCLUSIÓN

El país pasó de un apagón total (0 MW) a 1000 MW en menos de 24 hora. El sistema avanza hacia la unificación nacional enlazando occidente y centro con oriente. Restan por reconectar Pinar del Río, Artemisa, Granma, Santiago y Guantánamo.

El proceso entra en fase conclusiva: objetivo → recuperar el servicio eléctrico completo en el transcurso del día.

Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Cuba

SEN enlazado, aunque quedan provincias por conectar

Según informa el Minem, ya se encuentra enlazado el SEN, quedando por restablecer las provincias de Pinar del Río, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Cubadebate