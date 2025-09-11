Granma adopta medidas en el sector educacional ante situación energética

Sobre el proceso docente educativo Abelardo Ortíz Uriarte, Director de Educación en Granma informó en grupo temporal de trabajo, que se mantiene la vitalidad de las instituciones educativas en el territorio mientras las condiciones lo permitan. Los horarios se mantienen con flexibilidad y cualquier situación que genere un problema para la actividad docente se comunicará a la familia. Si la familia decide que el educando no asista dadas las condiciones actuales y específicas de su hogar, el centro docente recuperará esas clases y asistirá a la familia de ser necesario. El Ministerio de Educación y la Dirección de Educación en Granma refuerzan la comunicación con los centros educativos y siguen la actual situación energética de cara a adoptar las decisiones pertinentes.