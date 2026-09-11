Maribel: una maestra para la escuela y la comunidad

La maestra Maribel Figueredo Rivero es considerada una de las más experimentadas en la Escuela Primaria Ciro Redondo García de Cauto Cristo.

Ejerce el magisterio no solo como una profesión, sino como una oportunidad de servicio a la comunidad. Con 16 años de labor ininterrumpida, Maribel asume como coordinadora de dos grados y de los niños de enseñanza especial que estudian en un aula anexa de este plantel.

” En esta escuela me he sentido acogida porque estoy integrada desde el segundo año de mi licenciatura, como auxiliar pedagógica en la educación especial. Luego me gradué como Licenciada en Enseñanza especial y me desempeñé como maestra varios años, de ahí fui directora del centro, estuve por dos años. Más adelante fui psicopedagoga y desde hace cuatro años soy la coordinadora del tercer momento del desarrollo, que comprende los dos grados terminales de la enseñanza primaria.

Este es un centro muy bueno. Contamos con la colaboración de las familias y de la comunidad. A ellos nos debemos siempre, fundamentalmente en este contexto. Nos sentimos muy contentos con la disciplina y la responsabilidad de los estudiantes”, explicó la maestra.

Figueredo Rivero habla pausado y con definición práctica de los contenidos. En cada paso por el aula, demuestra habilidad para evaluar y atender diferencias individuales. Sus pasos imponen concentración y atención plenas, lo que conduce a la optimización del aprendizaje.

La escuela primaria no solo forma estudiantes, también perfila un carácter afable de maestros como Maribel, para lograr mejor empatía.

Pero tras cada clase, hay una autopreparación del docente, una planificación de clases, con adecuaciones que a veces exigen mayor esfuerzo para el maestro.

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También es el docente, un agente socializador de buenas prácticas, un ser humano con situaciones difíciles que resolver en su hogar. Aún así colaboran activamente en la formación adecuada de los niños.

Gracias a ellos cada día el horizonte brilla por el ejemplo y la dedicación, aún en medio de esos días donde el clima le es adverso.

Radio Bayamo