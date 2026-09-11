Universidad de Granma sienta bases para alianza agroindustrial con proyecto vietnamita

La dirección de la Universidad de Granma (UDG), encabezada por su rector Dr. C. Wilfredo M. Castro Villa, sostuvo un intercambio con el representante cubano de un proyecto vietnamita especializado en la producción de arroz, con el objetivo de estrechar lazos de cooperación en el sector agroalimentario de la provincia.

El encuentro, confirmado por la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Leanné Matos Hidalgo, refleja la apuesta de la casa de altos estudios por vincular el saber académico con las experiencias internacionales de vanguardia en el cultivo del cereal.

Durante el diálogo, las partes coincidieron en la necesidad de potenciar una colaboración que trascienda lo meramente comercial, enfocándose en la transferencia tecnológica, la asesoría científica y el intercambio de buenas prácticas en el manejo sostenible del arroz.

La representación vietnamita, que cuenta con un amplio reconocimiento por sus altos rendimientos y técnicas de siembra eficientes, ve en la UDG un socio estratégico para adaptar sus metodologías a las condiciones climáticas y de suelo de Granma, lo que podría significar un salto cualitativo en los índices productivos locales.

Las proyecciones de este acercamiento anuncian beneficios concretos para todos los actores involucrados, desde los productores y campesinos de las bases productivas, hasta los estudiantes y docentes que integran el claustro universitario.

«Para la institución académica, representa una ventana invaluable para la formación práctica de sus alumnos y la actualización de sus investigaciones; para la empresa extranjera, garantiza un acompañamiento técnico y logístico que facilita su inserción en el territorio; y para el pueblo, se traduce en un impacto positivo en la soberanía alimentaria y el desarrollo económico local» significó Matos Hidalgo.

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Por su parte Castro Villa destacó el valor estratégico de este tipo de alianzas para la internacionalización de la educación superior cubana y subrayó que «es fundamental abrir las puertas a proyectos que, como este, integren la innovación con el compromiso social, generando sinergias que eleven la preparación de nuestros profesionales y la eficiencia del campo granmense».

El representante cubano del proyecto mostró su complacencia por la disposición del claustro y auguró un futuro promisorio para las relaciones bilaterales en este sector.

El encuentro, que contó con un clima de franca cordialidad y visión prospectiva, dejó abierta la puerta para futuras reuniones técnicas, en las que se definirán las hojas de ruta y los cronogramas concretos para materializar las primeras acciones conjuntas, reafirmando así el papel de la universidad como motor del desarrollo territorial.

Radio Bayamo