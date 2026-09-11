Cuba condena terrorismo en aniversario de atentado de Torres Gemelas

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó hoy los ataques terroristas sufridos por Cuba en seis décadas, en el 25 aniversario del atentado del 11 de septiembre contra las estadounidenses Torres Gemelas.

“Cuba, que ha sufrido por más de 60 años ataques terroristas de diverso tipo con un saldo de más de 3400 muertos y 2099 lesionados, hoy enfrenta un plan genocida para rendir por hambre al pueblo”, escribió el mandatario en la red social X, y agregó que esas acciones también son “terrorismo de Estado”.

Al referirse a los ataques del 11 de septiembre, Díaz-Canel recordó las palabras Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, quien consideró entonces que esos hechos debían servir para crear la lucha internacional contra el terrorismo.

No obstante, Fidel aseguró que “la lucha internacional contra el terrorismo no se resuelve eliminando a un terrorista por aquí y otro por allá; matando aquí y allá, usando métodos similares y sacrificando vidas inocentes”, citó el presidente cubano.

Según Fidel, esa lucha se resolvería poniendo fin al terrorismo de Estado y otras formas repulsivas de matar, los genocidios, “siguiendo lealmente una política de paz y de respeto a normas morales y legales que son ineludibles”.

El 11 de septiembre de 2001 un atentado terrorista hizo volar el World Trade Center (Centro de Comercio Mundial) en Nueva York.

Ese día, 19 terroristas secuestraron cuatro aviones comerciales; estrellaron dos de ellos contra las torres gemelas del World Trade Center y uno contra el Pentágono en Washington DC, mientras una cuarta aeronave se desplomó en Pensilvania.

Como resultado, perdieron la vida casi tres mil personas procedentes de unas 80 naciones, en lo se considera el mayor ataque extremista sufrido por este país en su historia.

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