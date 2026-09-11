El pueblo de EEUU no debe pagar por guerras de Israel, afirma Irán

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó hoy que el pueblo estadounidense no debería asumir los costos de las guerras de Israel, al comentar los daños provocados por ataques iraníes contra instalaciones militares de Estados Unidos en Baréin.

En un mensaje publicado en la plataforma X, Araghchi reaccionó a declaraciones del secretario interino de la Marina estadounidense, Hung Cao, quien reconoció que la base naval que alberga el cuartel general de la Quinta Flota en Baréin sufrió graves daños durante los enfrentamientos con Irán.

“Apreciamos la franqueza del secretario interino de la Marina, Hung Cao”, escribió el canciller, quien aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes golpearon el cuartel general de la Quinta Flota y otras bases utilizadas para apoyar las operaciones estadounidenses.

Araghchi añadió que los ciudadanos norteamericanos “merecen algo mejor que pagar la factura de las guerras de Israel”, en referencia a la participación de Washington en el actual conflicto con Teherán. Su mensaje fue difundido este viernes en redes sociales.

Cao declaró el miércoles a The Epoch Times que las instalaciones estadounidenses en Baréin fueron severamente afectadas y confirmó que la Marina evalúa actualmente el futuro de esa base, uno de sus principales centros operativos y logísticos en Medio Oriente.

La institución militar estadounidense había evitado hasta ahora ofrecer evaluaciones detalladas sobre los daños sufridos en sus bases regionales, aunque reconoció previamente que los combates interrumpieron centros tradicionales de suministro y obligaron a reubicar a parte del personal destacado en Baréin.

Los ataques iraníes se produjeron en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que dio paso a intercambios de misiles y drones contra objetivos militares en distintos países de la región. Washington y Teherán alcanzaron en junio un memorando de entendimiento destinado a frenar las hostilidades y abordar, entre otros asuntos, la navegación por el estrecho de Ormuz, pero el proceso se estancó posteriormente y las operaciones militares volvieron a intensificarse.

La confrontación continúa además en el ámbito marítimo. En los últimos días, Estados Unidos anunció nuevos ataques contra petroleros que vincula con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, mientras Teherán mantiene acciones contra objetivos estadounidenses y restricciones a la navegación en torno al estratégico estrecho de Ormuz.

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