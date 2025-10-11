Fiffe, nuevo Maestro de Juventudes en Granma

El compromiso de Fiffe con el teatro comunitario es evidente en su labor al frente de Teatro Andante, donde crea un ambiente propicio para el aprendizaje y la experimentación. Su enfoque permite a los jóvenes encontrar sus raíces culturales, una oportunidad para el crecimiento personal y artístico.
La ceremonia de entrega de este importante galardón se llevará a cabo en el emblemático Memorial José Martí, un lugar que simboliza la historia y la lucha incansable del pueblo cubano.
La AHS, organizadora del premio Maestro de Juventudes, celebra por estos días su 39 cumpleaños, destacando el esfuerzo por promover plataformas que permitan a los jóvenes desarrollar su creatividad y talentos.
En este contexto, la elección de Fiffe como Maestro de Juventudes no solo resalta su contribución artística, sino que también se erige como un símbolo de esperanza y renovación en el panorama cultural de Granma.
Desde el periódico La Demajagua, le extendemos nuestras más sinceras felicitaciones por este merecido reconocimiento.