Sobre la cancha: La pelota de un lado a otro

Si tantas voces están en contra, por algo será. La UEFA ha dado el permiso, al menos excepcional, para traspasar los límites de las ligas nacionales y llevar fuera del viejo continente un choque de Serie A y otro de La Liga. Villarreal vs FC Barcelona en Estados Unidos, así como AC Milan vs Como en Australia son los implicados.

os estos acontecimientos. Se deben a contratos con clubes de mirada empresarial. Saldrán al campo, pero nada convencidos. En un calendario de por sí repleto de inconvenientes para un ligero descanso, tales viajes solo complacen al cansancio.

Y sí, desde lo económico los beneficios sobrepasan lo generoso, aunque lo cortés no quita lo valiente. La UEFA se niega a las moderneses del deporte en cuanto a la comercialización de las marcas ligueras. Ah, peor por otro lado crea una champions con más partidos. De coherencia en el discurso, poca.

La competencia

Una batalla feroz existe en los últimos años en LaLiga en pos de acercarse de alguna manera a las prestaciones financieras de la Premier League. De momento, los caminos no conducen a dicho fin. El rival crece y el resto aparenta notable debilidad.

Aparece entonces la opción de un choque en Miami. Esta historia suena desde hace varias campañas, sobre todo con el Clásico Barcelona vs Real Madrid. Claro, no se engañe, la pelea entre Florentino y Tebas cambió cualquiera de las pretensiones iníciales con el mejor juego para el propósito de vender el producto futbolero español.

Blaugranas y Groguets cerraban el calendario del curso 2025-2026 el 21 de diciembre. Justificación ideal para finiquitar el capítulo calendario como argumento de los detractores. Tras ese fin de semana no se vuelve a jugar hasta los primeros días de enero.

Los precedentes entre ambos en cursos recientes avalan su elección desde la arista del espectáculo. Solo en los últimos cuatro enfrentamientos se han marcado 26 goles. De esos, 14 para los Culés y 12 para los de amarillo. Con mirada fría, lo atractivo parece garantía.

El público

Fútbol para los aficionados, se dice siempre en las oficinas. Ahora, con la Cerámica sin pitazo inicial, la frase pierde sentido. Se adultera la competición, expresa una gran mayoría. Sin distanciarse mucho la razón para quienes creen en ello, a penas un matiz lo disfraza. En los cuatro duelos antes mentados, siempre ganó el visitante.

Cubadebate