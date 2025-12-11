Cuba apoya declaración de denuncia contra acto de piratería imperial

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó su apoyo a la declaración de denuncia del gobierno de Venezuela ante el asalto a uno de sus buques petroleros.

«Ello constituye un acto de piratería, violatorio del Derecho Internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país», expresó el gobernante en la red social X.

La nación bolivariana denunció «el robo descarado y el acto de piratería internacional» que constituye el asalto e incautación de un buque petrolero venezolano en el mar Caribe.

Este nuevo y gravísimo paso en la escalada de agresiones tiene lugar luego de anunciada la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, la que pretende reivindicar, 200 años después, la abominable doctrina Monroe.

El comunicado bolivariano acotó que una vez más «ha quedado al descubierto el verdadero objetivo de la ofensiva imperial: la pretensión obsesiva de apropiarse de sus recursos naturales», y afirmó que se trata de «una demostración de todo lo que el imperio está dispuesto a hacer para imponer su agenda e intereses contra nuestros pueblos».

