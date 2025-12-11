Ucrania intenta ganar tiempo para reescribir las condiciones del plan de paz propuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró hoy el diplomático ruso Rodión Miróshnik.

El también comisionado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sobre los crímenes del régimen de Ucrania destacó este jueves al rotativo Izvestia que Kiev quiere reescribir al máximo las condiciones propuestas desde el lado de Trump, y es por eso que retrasa su respuesta al plan.

Miróshnik añadió que, en esencia, la intención de Kiev es «conseguir condiciones inaceptables para Rusia, para que el siguiente paso sea simplemente acusarla de hacer fracasar las negociaciones, y esa es la tarea principal».

El pasado 7 de septiembre, Trump afirmó que se sentía «un poco decepcionado con que el presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, todavía no haya revisado la propuesta» de paz de Washington.

El portal ucraniano RBC Ukraina, citando a fuentes cercanas al mandatario de ese país eslavo, informó que Zelenski todavía no ha visto la última versión del plan de Estados Unidos, supuestamente por riesgo de filtraciones, ya que el jefe del equipo negociador ucraniano, Rustem Umérov, podía estar siendo vigilado.

