Cubanos anunciados para el Carlos Torre de Ajedrez

Varios miembros de la preselección élite de Cuba aparecen entre los confirmados para el Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre in Memóriam, que entre el 15 y el 19 próximos acogerá la localidad de Progreso, en Yucatán, México.

En total son 12 los inscritos por la federación cubana para el grupo Magistral de una cita habitual en el cierre de cada año, y que ha dejado varios reinados de los de la mayor de las Antillas.

Entre los relacionados en el sitio web oficial aparecen los villaclareños Elier Miranda y Ermes Espinosa, el habanero Dylan Berdayes y el santiaguero Lelys Martínez.

Son ellos los que deben mostrar mejor cara en un certamen cuyo ranking inicial lo encabeza el peruano Jorge Cori.

El cubano que representa a México, Luis Ernesto Quesada, el ucraniano Viktor Matviishen y los colombianos Joshua Daniel Ruiz y Sergio Barrientos también pueden estar entre los que busquen puestos en el podio.

Por Cuba igual jugarán Michel Alejandro Díaz, Daniel Hidalgo, Juan Borges, Rodney Pérez, Amanda Muñiz, Roxángel Obregón, Yoanna González y Karen Espinosa.

El último campeón cubano en estas cita fue en 2023 Carlos Daniel Albornoz, quien en la edición de hace un año atrás debió conformarse con el cuarto lugar.

Los ocupantes del podio entonces fueron el peruano que representa a México, José Eduardo Martínez, Joshua y Cori, situados en ese orden.

Como sucede de manera habitual, el Carlos Torre también es un espacio para desarrollar el talento jóven y por eso convoca grupo por edades, en los que igual pudiera haber presencia cubana.

